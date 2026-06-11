Martedì 9 giugno è stata presentata l’edizione di Musicultura 2026. Fra novità e finalisti, la kermesse è chiamata alla sfida più insidiosa: riuscire ad abbandonare l’anonimato, televisivo e discografico, che sembra interessarla.

Musicultura 2026, il format non si è trasformato in un trampolino di lancio per gli artisti

Musicultura è un festival musicale dal grande valore simbolico e culturale, dedicato ai giovani cantautori della musica popolare e d’autore contemporanea. Nonostante questo, la manifestazione, negli ultimi anni, non è riuscita a lanciare degli artisti in grado di sfondare nel mondo della musica, almeno in quella main stream.

Lo scorso anno a trionfare era stata Elena Mil, che negli ultimi mesi ha trovato poco spazio nei vari format musicali. Lo stesso vale per i Santamarea, gli Yosh Wale e Fabio Curto, trionfatori nel 2023, 2022 e 2020. Nel 2024 la vittoria era andata ad Anna Castiglia, più conosciuta rispetto ai colleghi, ma la cui notorietà deriva soprattutto dalla partecipazione, l’anno prima, ad X Factor.

Lo stesso discorso vale per i Santi Francesi, che hanno vinto nel 2021 con il nome di The Jab, ma che per sfondare nel mondo della musica sono dovuti passare, ancora una volta, per X Factor, talent che hanno vinto nel 2022.

Musicultura 2026, gli ascolti

La poca rilevanza mediatica di Musicultura 2026 si può notare anche dagli ascolti che la rassegna ha ottenuto nel corso degli ultimi anni. L’edizione 2025 della kermesse è andata in onda, in televisione, il 15 luglio, in seconda serata su Rai 2. Molto deludenti i dati Auditel, con lo show che ha tenuto compagnia ad appena 152 mila persone con il 3,7% di share.

Ancora peggiori sono stati i risultati del 2024. Il format, in onda nella medesima collocazione e rete, ha appassionato 130 mila persone, con solamente il 2,1% di share. Nel 2023, sempre a tarda sera sulla seconda rete, aveva tenuto compagnia a 269 mila persone con il 5,1%.

Il format prodotto su Rai 1

Per Musicultura, insomma, serve una scossa. La Rai, per cercare di dare maggiore visibilità alla trasmissione, ha scelto di promuoverla su Rai 1. Ancora una volta, il programma non sarà proposto in diretta: le finali, infatti, si svolgeranno il 19 e 20 giugno, mentre sull’ammiraglia sarà possibile vedere lo show il 13 luglio prossimo, in seconda serata.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la kermesse su Rai Radio1, TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia, RaiPlay, RaiPlay Sound, Rai Pubblica Utilità. La conduzione, per il secondo anno di fila, è di Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Oltre alle performance degli otto finalisti, salgono sul palco diversi ospiti, probabilmente per cercare di catturare l’interesse del pubblico. Fra i protagonisti ci sono Brunori Sas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta & Colombre, Riccardo Rossi, Santamarea, Giampaolo Morelli e Alan Sorrenti.