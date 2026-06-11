Giovedì 11 e venerdì 12 giugno, su Rete 4, sono in onda due nuove puntate di Quarto Grado. Il programma dedicato alla cronaca prende il via, in entrambe le giornate, dalle ore 21:25 circa.

Quarto Grado 11 12 giugno, torna il raddoppio dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana

Per Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si prospetta un’altra settimana impegnativa.

Mediaset, infatti, ha confermato il raddoppio settimanale per la trasmissione, dopo gli ottimi ascolti ottenuti sette giorni fa. Il 4 giugno scorso, il format ha tenuto compagnia a un milione e 365 mila telespettatori, con una share dell’11,5%. Ventiquattro ore più tardi, il 5 giugno, il programma ha messo a segno un buon 9,8% di share, con un milione e 157 mila telespettatori tenuti incollati di fronte ai teleschermi.

Il doppio appuntamento dell’11 e del 12 giugno, come sempre, è fruibile, oltre che in tv, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

I temi delle serate

Al centro della puntata di Quarto Grado dell’11 giugno c’è il caso di Pierina Paganelli. Dopo un’indagine durata alcuni anni, nelle scorse ore è stata emessa la sentenza ai danni di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio. Secondo i giudici della Corte d’Assise di Rimini, che si sono pronunciati sulla vicenda, l’uomo non è il colpevole e, per questo, è stato assolto. Dassilva, in carcere dal 16 luglio del 2024, è tornato in libertà e ha potuto riabbracciare gli affetti più cari, a partire dalla moglie Valeria Bartolucci. L’accusa, che aveva chiesto l’ergastolo, ha già comunicato l’intenzione di fare ricorso. Con l’assoluzione, tuttavia, il caso si riapre: chi ha davvero ucciso Pierina Paganelli?

Sia l’appuntamento del giovedì che quello del venerdì, poi, propongono un focus sul Delitto di Garlasco. L’intervista esclusiva realizzata dal programma la scorsa settimana a Marco Poggi continua a far discutere. Intanto, proseguono gli accertamenti su Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007.

Quarto Grado 11 12 giugno, gli ospiti

Durante il doppio appuntamento di Quarto Grado, i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dialogano con diversi ospiti. In primis ci sono Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva e Paolo Colonnello. A loro si uniscono Massimo Picozzi e Paolo Reale. Infine, è protagonista la criminologa Roberta Bruzzone, assoluta protagonista nel già citato caso legato all’omicidio di Pierina Paganelli. La professionista, infatti, da diverso tempo è una delle consulenti della difesa di Louis Dassilva.