Giovedì 18 giugno prende il via, su Real Time, il format Persone Medicina Le relazioni che curano 2. Si tratta della seconda edizione della trasmissione, la cui prima puntata è visibile dalle 21:15 circa.

Persone Medicina Le relazioni che curano 2, non cambia la coppia di conduttori

Non cambia la coppia di conduttori di Persone Medicina Le relazioni che curano. Come nel primo ciclo di speciali, al timone del programma torna la coppia composta da Mapi Danna e Leonardo Mendolicchio. La prima è una scrittrice ed autrice di podcast, che da anni dedica molti dei suoi lavori alle dinamiche tipiche delle relazioni umane. Lui, invece, è un medico psichiatra e psicoterapeuta, specializzato nella cura dei disturbi alimentari e volto noto al grande pubblico per essere spesso ospite in diversi talk televisivi.

La seconda stagione di Persone Medicina Le relazioni che curano è composta da un totale di sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. Real Time, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Il racconto delle storie di coloro che hanno vissuto disturbi mentali

Al centro delle nuove puntate di Persone Medicina Le relazioni che curano 2 vi sono le storie delle persone che hanno vissuto, sulla propria pelle, dei disturbi di natura mentale. Si tratta di un racconto in cui, senza filtri, le persone interessate svelano ciò che è accaduto e come sono riuscite a rialzarsi.

La fase di ripresa, molto spesso, è resa possibile grazie al sostegno delle cosiddette persone medicina. Si tratta di coloro che, senza giudizio, decidono di stare accanto alle persone affette dai disturbi, affiancandoli nel percorso di rinascita e supportandoli. Non sono eroi, ma molto spesso madri, padri o amici capaci di tessere delle relazioni in grado di trasformare il dolore in possibilità di rinascita.

Persone Medicina Le relazioni che curano 2, i protagonisti

Nelle sei puntate di Persone Medicina Le relazioni che curano 2 sono raccontate altrettante storie. Al centro del format, in particolare, vi sono le vicende di Angela, Serena, Alfonso, Giorgia, Valentina e Roberta. Tutti loro sono incontrati da Mapi Danna, che li accompagna in un percorso grazie al quale riescono a raccontarsi. Durante gli appuntamenti, poi, vi sono degli interventi di Leonardo Mendolicchio, che per ogni storia offre un punto di vista scientifico.