Giovedì 18 giugno, dalle ore 21:15 circa su Sky Uno, è in onda la quinta puntata di Money Road 2. L’appuntamento è poi proposto, in chiaro e in prima visione, il prossimo martedì, nel prime time di TV8.

Money Road 2 quinta puntata, il montepremi complessivo è di 220 mila e 550 euro

Al timone di Money Road 2 torna, come sempre, il giornalista Fabio Caressa. Quest’ultimo, come lo scorso anno, ha il compito di gestire la Compagnia delle Tentazioni, incontrando i concorrenti nel corso dei vari tragitti e offrendo loro delle tentazioni.

Esse possono essere di varia natura e, soprattutto, individuali. Ogni partecipante può scegliere se cedere o meno decurtando la cifra spesa dal budget in comune. Alla fine dell’edizione, i concorrenti in grado di completare l’avventura si dividono, in maniera equa, il montepremi rimasto. Al momento, il jackpot rimasto è di 220 mila e 550 euro.

Il budget ha subito un forte calo

Nel corso della quinta puntata di Money Road 2 è molto atteso il confronto-scontro fra Chiara e il resto della Compagnia delle Tentazioni. La scorsa settimana, infatti, è scoppiata il cosiddetto catamarano-gate: la concorrente, una freelance anconetana, ha deciso di accettare una tentazione e vivere un’esperienza a bordo dell’imbarcazione di lusso, navigando tra le isole della Malesia. Un vero e proprio momento di relax, che tuttavia è costato molto caro a tutto il gruppo: Chiara, infatti, ha speso ben 20 mila euro.

Intanto, nella quinta puntata dello show, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Now TV e Sky Go, i dodici sfidanti che hanno deciso di partecipare all’esperienza si ritrovano di fronte a loro una nuova, irresistibile tentazione. Hanno, infatti, la possibilità di gustare un delizioso menù cucinato direttamente dallo chef Alessandro Borghese, volto noto del piccolo schermo, dove conduce format come 4 Ristoranti e Celebrity Chef.

Money Road 2 quinta puntata, nuovi trekking all’orizzonte

Come da tradizione del programma, nella nuova puntata di Money Road 2 i concorrenti devono affrontare nuovi, faticosissimi trekking. In quello che è uno dei momenti più delicati per gli equilibri del gruppo, i partecipanti si ritrovano a fare i conti con una fra le prove più temute di tutte. I protagonisti, infatti, devono cercare di guadare un fiume, ovvero attraversarlo a piedi nel punto in cui l’acqua è meno profonda. Infine, nuove scelte rischiano di creare ulteriori tensioni fra i protagonisti, consapevoli che ogni decisione può essere determinante: l’esperienza, infatti, è oramai agli sgoccioli, con l’ultima puntata che andrà in onda, su Sky, il prossimo 25 giugno.