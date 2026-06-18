Sono passati esattamente 30 anni dalla scomparsa di Gino Bramieri e la Rai ha deciso di omaggiarlo mettendo a disposizione la collana di contenuti denominati Punto e basta. Si tratta di un varietà del 1975, che permette al pubblico di rivedere alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano e internazionale.

Gino Bramieri Punto e basta, i primi passi nel mondo dello spettacolo

Gino Bramieri è nato nel 1928 a Milano. Figlio di un falegname, sin da piccolo ha mostrato grande interesse per il mondo dello spettacolo, rifiutando un lavoro trovato dal padre presso la Banca Commerciale italiana in favore di un apprendistato a teatro, dove ha poi esordito sulle scene.

La grande popolarità è avvenuta nei primi anni ’50, quando ha debuttato come attore al fianco di Macario, Wanda Osiris e altre celebrità del teatro di rivista.

Il mondo della televisione

Negli anni ’60, Gino Bramieri sbarca in televisione, dove in poco tempo diventa uno dei comici più popolari del nostro paese. Nel ’62 è divenuto uno dei primi attori comici a partecipare in gara al Festival di Sanremo, dove ha presentato i brani Lui andava a cavallo e Pesca tu che pesco anch’io.

Fra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, Bramieri ha guidato numerosi varietà sulle reti Rai, ottenendo grande popolarità. Artista a tutto tondo, capace di destreggiarsi nei ruoli di attore, conduttore e monologhista, il suo punto forte erano senza dubbio le barzellette. Una qualità, questa, che ha contribuito a renderlo popolarissimo fra il grande pubblico.

Nell’81, la vita di Bramieri è sconvolta da un grave incidente, nel quale ha perso la vita l’attrice Liana Trouché, che si trovava in macchina insieme a lui. Il 18 giugno del 1996 l’attore si è spento in seguito a un tumore al pancreas.

Gino Bramieri Punto e basta, l’omaggio su Rai Play

A partire da oggi, su Rai Play, la TV di Stato ha deciso di ricordare e omaggiare Gino Bramieri riproponendo il varietà Punto e basta. In onda dal Teatro delle Vittorie, Gino Bramieri è affiancato alla conduzione da Sylvie Vartan e, durante il format, mette in scena alcune delle sue maschere più note.

In totale, su Rai Play sono visibili sei puntate dalla durata di un’ora ciascuna, in onda originariamente fra maggio e giugno del 1975. Numerosissimi gli artisti che è possibile rivedere in tali appuntamenti, fra cui ci sono Loretta Goggi, Adriano Celentano, Eumir Deodato, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.