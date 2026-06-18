Il fine settimana televisivo si apre con una programmazione ricca ed eterogenea, che spazia dai grandi eventi sportivi internazionali all’informazione giornalistica, fino a una straordinaria selezione di pellicole cinematografiche. Potete consultare tutti i palinsesti in tempo reale sul sito ufficiale di Rai 1 per scoprire ogni dettaglio della serata.
Stasera in TV venerdì 19 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Usa – Australia (20:35 – 23:15) – Sport. Le telecamere trasmettono in diretta la grande sfida calcistica o l’evento sportivo internazionale tra due nazionali d’alto livello.
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Rai 2: Noi (21:20 – 22:20) – Serie TV. Proseguono le intense dinamiche familiari e i risvolti sentimentali dei protagonisti in questa applaudita serie drammatica.
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Rai 3: Sissi – la giovane imperatrice (21:15 – 23:10) – Film. Il grande classico storico con Romy Schneider che racconta i primi difficili anni di Sissi alla corte di Vienna.
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Rai Premium: L’erede (21:21 – 22:34) – Serie TV. Nuovi segreti di famiglia e colpi di scena si sviluppano attorno all’eredità contesa dai protagonisti del drama.
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Rai Storia: Alpi: Vivere all’estremo (21:20 – 22:17) – Documentari. Un reportage d’alto impatto visivo che esplora le sfide quotidiane e le storie di chi abita ad alta quota.
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Rai 5: Mozart – Concerto per violino n.4 KV 218 (21:15 – 22:00) – Ragazzi E Musica. Grande esecuzione orchestrale dedicata a uno dei capolavori della musica classica del compositore austriaco.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Indiana Jones e il tempio maledetto (21:28 – 23:53) – Film. L’archeologo più famoso del cinema affronta una rischiosa missione in India per salvare dei bambini rapiti da una setta.
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Italia 1: Bus 657 (21:10 – 23:06) – Film. Un padre disperato organizza una rapina in un casinò e dirotta un autobus per mettersi in salvo con la refurtiva.
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Rete 4: Quarto grado (21:34 – 00:56) – Informazione (Prima Tv). Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano in diretta i casi di cronaca nera e i misteri giudiziari più controversi.
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La7: Propaganda Live – BEST (21:15 – 01:00) – Intrattenimento. Diego Bianchi e la sua squadra propongono il meglio della stagione con ironia, reportage sociali e ospiti musicali.
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La7d: Scrivimi una canzone (21:10 – 23:26) – Film. Una piacevole commedia romantica in cui una ex popstar degli anni Ottanta tenta il rilancio scrivendo un brano insieme a una ragazza eclettica.
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TV8: I delitti del BarLume – E allora zumba! (21:40 – 23:40) – Serie TV. Nuova indagine ricca di ironia per il barista-detective Massimo Viviani e i bizzarri vecchietti della cittadina toscana di Pineta.
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Nove: I migliori Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Intrattenimento. Maurizio Crozza torna sullo schermo con una selezione delle sue imitazioni e satire politiche più riuscite e divertenti.
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20: The Rhythm Section (21:19 – 23:11) – Film. Blake Lively interpreta una donna determinata a trasformarsi in una spietata assassina per vendicare la morte della sua famiglia.
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Iris: Nemico pubblico (21:17 – 00:03) – Film. Will Smith interpreta un ignaro avvocato che entra in possesso di una prova scottante e si ritrova braccato dai servizi segreti.
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Cine34: I pompieri (21:00 – 22:57) – Film. Un gruppo di strampalati e indisciplinati vigili del fuoco di una caserma romana tenta di dimostrare il proprio valore sul campo.
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Rai 4: The Miniature Wife: Un piccolo problema (21:15 – 22:10) – Serie TV. Una surreale crisi coniugale prende una piega del tutto inaspettata a causa di un bizzarro fenomeno fisico tra i partner.
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Rai Movie: Master and Commander – Sfida ai confini del mare (21:15 – 23:40) – Film. Russell Crowe veste i panni del capitano Jack Aubrey in una spettacolare avventura navale contro una temibile nave da guerra francese.
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La5: 2 Hearts – Intreccio di destini (21:10 – 22:55) – Film. Una profonda ed emozionante pellicola sentimentale in cui i destini di due coppie si uniscono a causa di un legame invisibile.
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Real Time: Quattro matrimoni (21:15 – 22:30) – Intrattenimento (Prima Tv). Costantino della Gherardesca conduce la sfida tra quattro spose pronte a giudicare i rispettivi ricevimenti per vincere un viaggio speciale.
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DMAX: La febbre dell’oro: SOS miniere (21:15 – 23:05) – Mondo E Tendenze. Esperti minatori offrono consigli e supporto tecnico a piccole attività estrattive in difficoltà finanziaria e organizzativa.
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Top Crime: Balthazar (21:00 – 22:00) – Serie TV. Il geniale ma tormentato patologo forense collabora strettamente con la polizia per risolvere un complicato delitto.
I film di questa sera in tv venerdì 19 giugno 2026
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La perla di Ruby (Ventidue, 21:20): Una giovane donna cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso ma deve fare i conti con i segreti oscuri custoditi dalla sua famiglia.
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Captain Fantastic (Rai 5, 21:20): Viggo Mortensen interpreta un padre anticonformista che cresce i suoi sei figli nel cuore della foresta, isolati dalla società dei consumi.
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Life (Italia 2, 21:07): Un thriller fantascientifico in cui l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale scopre una forma di vita marziana che si rivela letale.
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Sulle ali delle aquile (Tv2000, 21:05): La straordinaria storia biografica dell’atleta olimpico Eric Liddell e della sua successiva missione umanitaria e di fede in Cina.
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Immaturi (Sky Cinema, 21:15): Commedia italiana in cui un gruppo di ex compagni di scuola quarantenni si ritrova a dover sostenere nuovamente l’esame di maturità.
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La magnifica Lillian Hall (Sky Cinema, 21:15): Un’intensa interpretazione drammatica incentrata sulle sfide personali e professionali di una celebre stella del teatro di Broadway.
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Fuga per la vittoria (Sky Cinema, 21:15): Sylvester Stallone e Michael Caine in uno storico film dove una squadra di prigionieri alleati sfida la nazionale tedesca durante la guerra.
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Mai dire per sempre (Sky Cinema, 21:15): Un dramma sentimentale focalizzato sui ricordi e sui segreti che tornano a galla mettendo a dura prova la serenità di una coppia.
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I morti non soffrono (Sky Cinema, 21:15): Un western d’autore diretto da Viggo Mortensen che racconta la profonda storia d’amore tra due immigrati nella frontiera americana.
I film su Sky venerdì 19 giugno 2026
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Kung Fu Panda 2 (Sky Cinema Family, 21:00)
Il simpatico panda Po deve scavare nel suo misterioso passato per sbloccare la forza necessaria a sconfiggere un nuovo temibile nemico.
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Hunting Season (Sky Cinema Action, 21:00)
Un gruppo di cacciatori esperti si ritrova improvvisamente a trasformarsi in preda all’interno di una fitta e isolata zona boschiva.
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Red Lights (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Due scienziati specializzati nello smascherare finti fenomeni paranormali decidono di indagare sul ritorno di un celebre e carismatico sensitivo cieco.
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Now You See Me 2 – I maghi del crimine (Sky Cinema Comedy, 21:00)
I quattro cavalieri dell’illusione tornano sul palco per una nuova spettacolare esibizione volta a smascherare i crimini di un magnate della tecnologia.
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Lei (Sky Cinema Romance, 21:00)
Un uomo solitario sviluppa un profondo e inaspettato legame sentimentale con un innovativo sistema operativo dotato di intelligenza artificiale.
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Eden (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un gruppo di giovani idealisti decide di trasferirsi su un’isola deserta delle Galapagos alla ricerca di una vita perfetta lontano dalla civiltà.