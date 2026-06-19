Sono iniziate le registrazioni di Tu Si Que Vales ed è arrivata la conferma della nomina di Elisabetta Canalis come nuova conduttrice. La showgirl, che in Italia non è di certo un volto abituale del piccolo schermo, prende il posto di Giulia Stabile.

Tu Si Que Vales Elisabetta Canalis, una carriera iniziata nel bancone di Striscia la Notizia

Per Elisabetta Canalis, quello a Tu Si Que Vales sarà un ritorno nella televisione italiana dopo diverso tempo di assenza. La carriera della showgirl ha preso il via nel 1999, quando ha debuttato come velina nel tg satirico Striscia la Notizia. Un ruolo che le ha dato enorme popolarità e che ha ricoperto fino al 2002, anno nel quale ha esordito come valletta a Controcampo.

Negli anni successivi, Canalis ha raccolto decine di partecipazioni, da Le Iene al ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2011. In questi anni lavora persino come attrice, lavorando nel set di titoli come Carabinieri, Love Bugs e Fratelli Benvenuti.

La popolarità internazionale e il presunto rifiuto a Ballando con le stelle

A luglio del 2009, Elisabetta Canalis diventa nota a livello internazionale per aver iniziato una relazione, spesso oggetto di critiche e speculazioni, con l’attore George Clooney. Il fidanzamento, durato circa due anni, permette alla showgirl di divenire un volto conosciuto all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, dove partecipa come concorrente di Dancing on the Stars, versione a stelle e strisce del nostro Ballando con le stelle.

Proprio Milly Carlucci, secondo alcune voci circolate sul web, avrebbe tentato di portare Elisabetta Canalis nel sabato sera di Rai 1, provando a inserirla nel cast di concorrenti. Lei, tuttavia, avrebbe rifiutato e, da poche ore, è arrivata la conferma del suo ruolo nello show concorrente Tu Si Que Vales, in onda in autunno su Canale 5, proprio contro Ballando con le stelle.

Tu Si Que Vales Elisabetta Canalis, la giuria non dovrebbe subire modifiche

Elisabetta Canalis, a Tu Si Que Vales, prenderà il posto di Giulia Stabile, impegnata come ballerina nella tournée dell’artista Rosalia. La showogirl, nello show Mediaset, sarà affiancata dai confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Rispetto allo scorso anno non dovrebbe subire delle modifiche la giuria, formata dai veterani Maria De Filippi e Rudy Zerbi, oltre che da Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, new entry della passata edizione. In qualità di Giudice popolare dovrebbe ritornare Sabrina Ferilli. Confermata, infine, la struttura delle puntate. Oltre alle performance dei concorrenti torna il torneo del lyp-sinc, nel quale i giudici si cimentano in varie esibizioni di playback insieme a volti noti dello spettacolo italiano.