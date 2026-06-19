Nonostante una lunga serie di flop negli ascolti, per Antonino Monteleone sembrano aprirsi nuove prospettive di carriera in Rai, in quanto potrebbe diventare il nuovo conduttore di FarWest. Il giornalista, dunque, potrebbe sbarcare nel prime time autunnale.

Antonino Monteleone FarWest, la Rai studia il dopo Salvo Sottile

A partire dalla prossima stagione televisiva la Rai dovrà fare i conti con un nuovo conduttore di FarWest. La TV di Stato, infatti, ha espresso la volontà di continuare a puntare sul talk show, nonostante l’addio del suo conduttore storico Salvo Sottile.

Quest’ultimo, che ha guidato tutte e tre le edizioni del programma fino ad ora andate in onda, è il nuovo padrone di casa di Ore 14 e di Ore 14 Sera. Un impegno quotidiano su Rai 2 che rende incompatibile la sua riconferma a FarWest, che invece pare destinato ad Antonino Monteleone.

La possibile nomina lascia perplessi

In attesa di una conferma da parte della Rai, la possibile nomina di Antonino Monteleone a nuovo conduttore di FarWest lascia senz’altro perplessi. D’altronde, il giornalista ex iena ha debuttato sulla TV di Stato nel 2024 e, da quel momento, ha collezionato una serie di flop dopo l’altro negli ascolti.

Il primo è con L’Altra Italia, chiuso dopo appena cinque puntate, dopo che il talk ha toccato un record negativo dello 0,99% di share. Uno fra i dati più bassi mai registrati da un format Rai. A febbraio del 2025 è tornato in onda con Linea di confine, programma contenente una serie di inchieste legate all’attualità. I 19 appuntamenti, sempre su Rai 2, hanno chiuso con una media del 3,5% di share. La seconda edizione è stata proposta su Rai Play, con alcune inchieste visibili in replica in tv, segnando appena il 2,6% e l’1,2% di share.

Lo scorso lunedì, Monteleone ha guidato la prima puntata della nuova edizione di Filorosso. Il format ha interessato solamente 501 mila spettatori, con il 3,6% di share. Si tratta del dato più basso mai registrato in una prima puntata del format, in onda quest’anno per la quinta edizione.

Antonino Monteleone FarWest, confermata la collocazione del martedì

In attesa di capire se la Rai confermerà o meno la presenza di Antonino Monteleone al timone di FarWest, la certezza riguarda la collocazione. Il talk show, infatti, è confermato nel prime time del martedì di Rai 3, dove ha esordito lo scorso gennaio. Il cambio di giorno di messa in onda ha decisamente giovato al format, che è sensibilmente cresciuto negli ascolti dopo aver abbandonato la prima serata del venerdì.