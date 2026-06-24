Mercoledì 24 giugno, in occasione del compleanno di Renzo Arbore, la Rai ha messo a punto una programmazione tv ad hoc. L’artista, fra gli ideatori di numerosi format noti della TV di Stato, festeggia 89 anni.

Compleanno Renzo Arbore programmazione tv, un conduttore capace di innovare

Il compleanno di Renzo Arbore è l’occasione per celebrare quello che è uno dei volti più influenti della televisione del nostro paese. Sin dagli anni ’60, infatti, ha condotto numerose trasmissioni sulle reti Rai, fra cui Bandiera Gialla e Speciale per voi, che rappresentavano delle dichiarazioni di intenti del suo stile innovativo fatto di comicità spesso goliardica, del tutto differente da qualsiasi cosa andasse in onda in quegli anni.

Durante i decenni, Arbore ha collezionato una lunga serie di successi: in primis L’Altra Domenica, che ha rivoluzionato l’idea dei programmi-contenitore della domenica pomeriggio, poi Quelli della notte, satira dei salotti televisivi e che ha dato grande fama a Nino Frassica grazie al personaggio di Frate Antonino da Scasazza, e Indietro Tutta.

Meno siamo meglio stiamo

Se c’è una caratteristica che definisce al meglio Renzo Arbore è senza dubbio quella di innovatore. L’artista, infatti, ha spesso introdotto nei propri format degli elementi che sarebbero divenuti centrali nelle dinamiche televisive solamente dopo decenni.

Un esempio di tale tendenza è senza dubbio Speciale per me ovvero meno siamo meglio stiamo, fra i primi grandi successi della seconda serata televisiva del nostro paese, in grado di toccare picchi di share del 26%. Proprio tale format, ma denominato Meno siamo meglio stiamo – Revisited, è al centro della programmazione tv di Rai 5 in occasione del compleanno di Renzo Arbore. In prima serata è visibile l’ultimo appuntamento dello show, nel quale è possibile rivedere Lino Banfi, che sul palco intona La dorge sirinata, C’est si bon e Guarda la luna, e Isabella Rossellini, che intona A Pretty Love Song e che realizza una versione tra il country e il western de Il Materasso.

Compleanno Renzo Arbore programmazione tv, l’omaggio di Rai Storia

La programmazione tv per il compleanno di Renzo Arbore coinvolge anche Rai Storia. Alle 12:50, con Telepatria International, propone stralci tratti dalla prima puntata del programma di Arbore e Luciano De Crescenzo, focalizzato sull’orgoglio di essere italiani. A seguire parte Buonasera con… Renzo Arbore, nel quale l’artista racconta la propria vita, dall’infanzia a Foggia ai momenti più importanti della carriera musicale e televisiva.

Tutti gli speciali sono proposti anche in streaming e on demand su Rai Play.