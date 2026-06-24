Si prevede un’edizione ricca di novità, a partire dal nome, per Freedom, denominato quest’anno Le Grandi Domande di Freedom. Il primo appuntamento è previsto per il 7 luglio prossimo, in prima serata su Rete 4.

Le Grandi Domande di Freedom, confermato Roberto Giacobbo

La certezza de Le Grandi Domande di Freedom riguarda la conduzione. Il format, che giunge quest’anno all’ottava edizione, è condotto dal confermato Roberto Giacobbo, da sempre al timone di trasmissioni tv di divulgazione.

La sua carriera, sul piccolo schermo, è partita su Telemontecarlo nel 1999 con Stargate – Linea di confine, programma che ha poi portato su LA7 dal 2001. Ma è nel 2003 che Giacobbo diventa amatissimo dal grande pubblico grazie all’avventura con Voyager, che ha guidato su Rai 2 per quindici anni, fino al 2018. Anno, questo, nel quale è sbarcato a Mediaset con Freedom Oltre il confine, che da quest’anno prende il nome di Le Grandi Domande di Freedom.

Focus sui misteri della storia

Il punto centrale de Le Grandi Domande di Freedom riguarda, ancora una volta, il tema del viaggio. In ogni puntata, infatti, Roberto Giacobbo mostra alcune delle località più belle e ricche di cultura del nostro paese e non solo.

Gli spostamenti del padrone di casa, nella prossima edizione, saranno però effettuati sulla base dei grandi misteri della storia dell’umanità. Il conduttore, infatti, parte da un quesito, che fa da filo rosso all’intero viaggio, con Giacobbo che si reca nei luoghi oggetto del racconto per cercare di scoprire la realtà degli eventi.

Come al solito, le puntate di Le Grandi Domande di Freedom, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Le Grandi Domande di Freedom, ennesimo cambio di programmazione tv

Oltre al nome, l’altra novità legata al format Le Grandi Domande di Freedom è quella della programmazione tv. Per l’ennesima volta, Mediaset ha deciso di modificare la data di messa in onda del format, che continua a non avere un’occupazione stabile nei palinsesti.

La prima edizione, fra il 2018 e 2019, è andata in onda sia il lunedì che il mercoledì, in prima serata su Rete 4. La seconda edizione, in onda fra il 2020 e il 2021, si è spostata su Italia 1, il venerdì. Nella terza stagione, la rete è rimasta la medesima, ma con un altro spostamento di giorno, con il format che ha occupato la fascia del prime time di domenica. La quarta e quinta edizione è andata in onda il lunedì sera, sempre su Italia 1. A partire dalla sesta edizione, il programma è tornato su Rete 4, prima il lunedì (prima parte del 2024), poi il sabato (nell’autunno del 2024).

Lo scorso anno, Roberto Giacobbo ha occupato la prima serata della domenica, mentre quest’anno ha il compito di sostituire È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer.