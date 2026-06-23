Il palinsesto televisivo di metà settimana offre una selezione ricca e variegata, perfetta per soddisfare ogni tipo di preferenza: dalle grandi sfide calcistiche internazionali alle inchieste giornalistiche in tempo reale, fino a un’ampia scelta di pellicole d’autore e grandi successi al botteghino. Per scoprire tutti i dettagli della serata, puoi consultare i palinsesti completi direttamente sul sito ufficiale di Rai 1.
Stasera in TV mercoledì 24 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Svizzera – Canada (20:30 – 23:15) – Sport. Grande appuntamento con il calcio internazionale e la diretta del match d’alto livello tra la selezione svizzera e quella canadese.
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Rai 2: Mother’s Instinct (21:20 – 23:05) – Film. Un intenso e claustrofobico thriller psicologico incentrato sul progressivo deterioramento del legame tra due amiche e vicine di casa dopo una tragedia familiare.
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Rai 3: Chi L’Ha Visto? (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Federica Sciarelli conduce lo storico programma di servizio pubblico dedicato alla ricerca delle persone scomparse e agli approfondimenti sui casi di cronaca nera.
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Rai Premium: Cuori (21:20 – 22:20) – Serie TV. Nuovi sviluppi sentimentali, sfide mediche e professionali scuotono le vite e i corridoi del reparto di cardiochirurgia torinese.
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Rai Storia: Meraviglie della terra (21:20 – 22:21) – Documentari (Prima Tv). Un viaggio documentaristico di grandissimo impatto visivo alla scoperta degli ecosistemi più affascinanti e fragili del nostro pianeta.
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Rai 5: Sogno di una notte di mezza estate (21:15 – 22:30) – Ragazzi E Musica. Una sontuosa e raffinata rappresentazione teatrale ispirata all’immortale opera classica di William Shakespeare.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Temptation island (21:20 – 00:26) – Film. Filippo Bisciglia guida la prima attesissima puntata del docu-reality estivo in cui le coppie mettono alla prova i loro sentimenti nel resort in Sardegna.
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Italia 1: Big Game – Caccia al Presidente (21:30 – 23:18) – Film. Un ragazzino timido impegnato in una prova di sopravvivenza nei boschi si ritrova improvvisamente a dover difendere il Presidente degli Stati Uniti dopo un attentato all’Air Force One.
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Rete 4: Zona bianca (21:33 – 00:56) – Informazione. Giuseppe Brindisi analizza i temi caldi della settimana tra politica, economia e accesi dibattiti con ospiti in studio.
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La7: Lezioni di mafie (21:15 – 23:05) – Intrattenimento. Speciale di approfondimento storico e sociale dedicato all’analisi, alla comprensione e al contrasto dei fenomeni legati alla criminalità organizzata.
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TV8: 2012 (21:40 – 00:40) – Film. Spettacolare disaster movie incentrato sulla lotta per la sopravvivenza di uno scrittore e della sua famiglia durante i cataclismi globali che rischiano di distruggere la Terra.
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Nove: Ex – Amici come prima (21:30 – 23:45) – Mondo E Tendenze. Divertente commedia a episodi diretta da Carlo Vanzina che intreccia le storie ironiche, i malintesi e i paradossi sentimentali di diverse coppie di ex.
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20: Samson – La vera storia di Sansone (21:08 – 23:33) – Film. Un dramma epico d’azione basato sulla celebre figura biblica del prescelto dotato di una forza straordinaria, chiamato a salvare il suo popolo dall’oppressione.
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La5: Delitti in Paradiso (21:20 – 22:18) – Serie TV (Prima Tv). L’ispettore capo e la sua squadra affrontano un bizzarro ed enigmatico caso di omicidio sullo splendido sfondo caraibico dell’isola di Saint Marie.
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La7d: Last Vegas (21:10 – 23:02) – Film. Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman e Kevin Kline interpretano quattro amici anziani che si riuniscono a Las Vegas per un folle addio al celibato.
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Tv2000: Canonico (21:05 – 23:00) – Serie TV. Proseguono le vicende quotidiane, umane e spirituali del parroco Don Michele all’interno della sua affiatata comunità di fedeli.
I film di questa sera in tv mercoledì 24 giugno 2026
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Amore e inganni (Cielo, 21:15): Raffinato adattamento cinematografico di un romanzo epistolare di Jane Austen incentrato sulle astute strategie sentimentali e matrimoniali dell’affascinante vedova Lady Susan.
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Rosamunde Pilcher: Quattro palloncini e un funerale (La5, 21:10): Un dramma sentimentale ambientato tra i suggestivi paesaggi della Cornovaglia focalizzato sul ritrovo di una famiglia e sulla scoperta di segreti rimasti a lungo nascosti.
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Scuola di ladri (Cine34, 21:20): Grande classico della comicità italiana con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi nei panni di tre improbabili cugini addestrati da uno zio truffatore all’arte del furto.
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Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest (Freccia, 21:15): Spettacolare film concerto documentaristico che ripercorre la memorabile ed energica esibizione live della band guidata da Freddie Mercury nello stadio di Budapest nel 1986.
I film su Sky mercoledì 24 giugno 2026
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Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (Sky Cinema Uno, 21:15)
Un giovane videogiocatore adolescente accetta la sfida di scendere in pista per diventare un pilota professionista di auto da corsa.
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Gioia mia (Sky Cinema Due, 21:15)
Un’intensa e poetica pellicola drammatica incentrata sul difficile percorso di crescita, riscatto e autodeterminazione di una giovane donna in provincia.
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Into Darkness – Star Trek (Sky Cinema Collection, 21:15)
L’equipaggio dell’Enterprise guidato dal capitano Kirk intraprende una caccia all’uomo globale per fermare un pericoloso e distruttivo terrorista interno.
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Ritorno al futuro – Parte II (Sky Cinema Family, 21:00)
Marty McFly e lo scienziato Doc viaggiano nel tempo fino al futuro per salvare la discendenza della famiglia ma finiscono per alterare il passato.
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Point Break – Punto di rottura (Sky Cinema Action, 21:00)
Un giovane agente speciale dell’FBI si infiltra sotto copertura in una scatenata banda di surfisti sospettati di compiere rapine in banca.
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Il giorno sbagliato (Sky Cinema Suspense, 21:00)
Russell Crowe interpreta un automobilista psicopatico che decide di perseguitare e terrorizzare una donna dopo un banale alterco nel traffico cittadino.
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Come un gatto in tangenziale (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Paola Cortellesi e Antonio Albanese interpretano due genitori di estrazione sociale opposta costretti a frequentarsi a causa del fidanzamento dei figli.
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Il diavolo veste Prada (Sky Cinema Romance, 21:00)
Una giovane neolaureata trova lavoro come assistente personale della tirannica, spietata e influentissima direttrice di una prestigiosa rivista di moda.