Lunedì 6 luglio debutta su RaiPlay Sound il podcast Fantastiche, il nuovo progetto targato Rai. Al centro del format vi sono le storie di sei grandi donne che hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano.

Fantastiche podcast Rai, il racconto affidato a Manila Nazzaro e Roberto Alessi

Il podcast Rai denominato Fantastiche è curato dalla Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Nel ruolo di responsabile del progetto c’è Andrea Borgnino. La prima edizione di Fantastiche è composta da sei episodi, ognuno dei quali è dedicato a una protagonista della tv.

A guidare il racconto, in tutti gli appuntamenti, c’è Manila Nazzaro, speaker di Rai Radio2, dove conduce Radio2 Music Room. Al suo fianco c’è il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Il racconto inizia con un omaggio a Raffaella Carrà

La prima puntata del podcast Fantastiche è un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa cinque anni fa. Icona pop conosciuta in tutto il mondo, l’episodio ripercorre la carriera dell’artista, spiegando in che modo sia riuscita a diventare un simbolo di libertà, modernità e inclusione.

La seconda puntata, invece, ha come protagonista Milly Carlucci. Da vent’anni padrona di casa di Ballando con le stelle, la conduttrice è descritta da chiunque abbia lavorato con lei come determinata e instancabile. Quest’anno ha festeggiato i 50 anni di carriera in tv: il suo esordio è avvenuto nel ’76, quando ha lavorato come inviata per Renzo Arbore nella trasmissione L’altra domenica.

La terza artista a cui è dedicato un episodio del podcast Fantastiche è Ambra Angiolini. È diventata popolarissima quando era molto giovane con Non è la Rai e, nel corso dei decenni, è riuscita a evolvere, dimostrando le sue capacità di attrice, sia in televisione che al cinema.

Fantastiche podcast Rai, il ricordo di Ornella Vanoni

Manila Nazzaro e Roberto Alessi, a Fantastiche, parlano anche di Lorella Cuccarini. Cantante, ballerina, conduttrice e attrice: è un’artista a tutto tondo, scoperta da Pippo Baudo.

La quinta puntata, poi, è dedicata a Ornella Vanoni. Scomparsa a novembre dello scorso anno, ha venduto in tutto il mondo più di 65 milioni di dischi. Con la sua libertà espressiva e la simpatia è riuscita a conquistare numerose generazioni di italiani.

Il ciclo di episodi di Fantastiche termina con un approfondimento su Antonella Clerici. Nonostante abbia condotto decine di programmi, fra cui il Festival di Sanremo del 2010, è per tutti la conduttrice del mezzogiorno. D’altronde, ha esordito in tale fascia oraria nel 2000 con La Prova del Cuoco e ancora oggi, ventisei anni dopo e nonostante alcune vicissitudini private e lavorative che l’hanno allontanata per qualche tempo dalla tv, tiene compagnia agli italiani all’ora di pranzo con È sempre Mezzogiorno.