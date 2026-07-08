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Lino d’Italia Storia di un itALIENO documentario su Rai 1: la parabola artistica e privata di Lino Banfi

Matteo Tuveri
8 Luglio 2026 2 Minuti di lettura
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Mercoledì 8 luglio Rai 1 celebra Lino Banfi con il documentario Lino d’Italia Storia di un itALIENO. La pellicola è visibile in prima serata, dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Lino dItalia Storia di un itALIENO

Lino d’Italia Storia di un itALIENO, le riprese effettuate in Puglia

Lino d’Italia Storia di un itALIENO è una realizzazione originale della società Minerva Pictures, che ha lavorato con la collaborazione della Direzione Rai Documentari. Oltre che in televisione, il docu-film è visibile in streaming e on demand sull’applicazione gratuita Rai Play.

Lino d’Italia Storia di un itALIENO è in onda in occasione di un anniversario molto importante per l’attore, che domani, giovedì 9 luglio, festeggerà il 90° compleanno. Le riprese del film si sono svolte in Puglia, principalmente all’interno del Teatro Petruzzelli di Bari. Le telecamere, inoltre, si sono soffermate anche ad Andria, dove Banfi ha frequentato il seminario, e Canosa, città nella quale è cresciuto e a cui è molto affezionato.

La parabola di uno dei comici più amati

Al centro della pellicola c’è la parabola artistica e umana di Lino Banfi, uno dei comici più amati del nostro paese. Nel corso della sua lunghissima carriera, l’attore ha partecipato a titoli divenuti cult, da L’Allenatore nel pallone a Il Commissario Lo Gatto, passando per la fiction Un Medico in Famiglia, che nelle prime stagioni di messa in onda è riuscita a infrangere diversi record negli ascolti.

Lino Banfi, con il passare degli anni, è diventato un simbolo dell’Italia popolare, generosa e autoironica. Per raccontare al meglio l’attore, il documentario dà spazio a materiali d’archivio e testimonianze di amici e colleghi fino ad ora rimaste inedite. Inoltre, è prevista una messa in scena teatrale e surreale.

Lino dItalia Storia di un itALIENO trama

Lino d’Italia Storia di un itALIENO, dall’infanzia a Canosa al successo

L’intera narrazione di Lino d’Italia Storia di un itALIENO si disputa su un doppio binario, mettendo in scena i due volti della stessa medaglia: da una parte Lino Banfi e dall’altra Pasquale Zagaria, il suo vero nome, che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo.

La produzione attraversa i momenti più significativi della vita del protagonista, a partire dall’infanzia a Canosa. Sin da giovane ha capito di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo e dopo una lunga gavetta, durante la quale non sono mancati i momenti di difficoltà, per l’attore è arrivata la gloria cinematografica. Ampio spazio, infine, lo ha la famiglia, alla quale Banfi è sempre stato molto legato.

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