Giovedì 16 aprile si svolge l’ultima puntata di Stanno tutti invitati. Lo show comico di Pio e Amedeo parte alle ore 21:20 circa, su Canale 5.

Stanno tutti invitati ultima puntata, ultimo appuntamento per lo show di Pio e Amedeo

Alla conduzione di Stanno tutti invitati, come di consueto, torna il duo comico composto da Pio e Amedeo. La trasmissione, come sempre, non è in diretta: il format, infatti, è stato registrato a fine marzo, presso la Chorus Life Arena di Bergamo.

Lo show, prodotto dalla RTI in collaborazione con FriendsTV, ha come regista Luigi Antonini. Oltre che in televisione, è possibile seguire l’ultima puntata anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Stanno tutti invitati, nato con l’obiettivo di festeggiare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo, ha ottenuto dati di ascolto positivi, seppur con un trend in calo. Il debutto del 2 aprile ha divertito 2,6 milioni di spettatori con il 19,9% di share. La seconda puntata, invece, è calata a 2 milioni e 200 mila persone, con una share del 17,1%.

Il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci

Come di consueto, Pio e Amedeo, nel corso di Stanno tutti invitati, accolgono sul palco svariati ospiti, con i quali firmano esibizioni musicali e sketch comici. Ampio spazio lo ha il mondo della musica, in primis grazie a Sal Da Vinci. I conduttori, infatti, accolgono il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, a poche settimane dall’inizio dell’Eurovision Song Contest, al quale gareggerà in rappresentanza dell’Italia.

Si parla ancora di Sanremo grazie a Francesco Renga. Quest’ultimo, infatti, è salito sul palco dell’Ariston, lo scorso febbraio, con il suo ultimo inedito, ovvero Il meglio di me. Altro ospite musicale di Stanno tutti invitati è Michele Zarrillo, autore di brani celebri come Cinque giorni e protagonista, nelle prossime settimane, di una tournée che tocca svariati teatri italiani.

Pio e Amedeo dialogano anche con i Pooh, capaci di vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo e che festeggiano, quest’anno, i 60 anni di carriera.

Stanno tutti invitati ultima puntata, gli altri protagonisti

Durante l’ultima puntata di Stanno tutti invitati arriva la conduttrice Belen Rodriguez, che dunque torna in onda su Canale 5 dopo l’ospitata effettuata lo scorso 28 marzo nel Serale di Amici.

Ampio spazio lo ha la giornalista Selvaggia Lucarelli, impegnata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Infine, nello show è accolto l’attore Lino Banfi, che recentemente ha affiancato i conduttori del programma nella loro pellicola Oi Vita Mia, ideata e diretta da Pio e Amedeo e che ha incassato poco meno di 9 milioni di euro.