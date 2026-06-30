A partire da settembre inizia, su Discovery, una nuova stagione televisiva e di seguito vi sveliamo ciò che si sa sui palinsesti 2026-2027. La principale novità, ovviamente, riguarda l’assenza di Amadeus.

Discovery palinsesti 2026-2027, la programmazione tv di Real Time

Anche nella stagione 2026-2027, uno fra i canali più attivi del gruppo Discovery sarà Real Time. Sulla rete, infatti, andranno in onda, in access prime time, nuovi appuntamenti di Casa a prima vista, oramai divenuto un format cult della programmazione tv. Pressoché certo anche il ritorno di Cortesie per gli ospiti, trasmissione che lo scorso anno si è alternata proprio con Casa a prima vista in access: i casting, infatti, sono aperti già da diverse settimane.

La selezione dei protagonisti dei programmi interessa anche altri due format che sono dei pilastri nei palinsesti di Real Time. Stiamo parlando di Matrimonio a prima vista, esperimento che segue una serie di single che si sposano con dei partner che conoscono solo sull’altare, e Primo Appuntamento.

Sono iniziate le registrazioni, inoltre, della nuova edizione di Bake Off Italia: a guidare anche i nuovi appuntamenti sarà Brenda Lodigiani.

Discovery palinsesti 2026-2027, le proposte di NOVE

Altra rete centrale per Discovery è NOVE e anche in questo caso vi sono numerosi programmi già confermati. Fra questi c’è Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza, che dall’autunno tornerà a divertire il pubblico con la satira politica. Luca Sommi, invece, guiderà nuove puntate del talk Accordi e Disaccordi, che dovrebbe tornare nella collocazione del sabato sera, già da settembre.

Altra certezza della prossima stagione di NOVE è Fabio Fazio. Il conduttore, infatti, nel prossimo autunno inaugurerà la terza edizione targata Discovery di Che tempo che fa, che occuperà la storica collocazione della domenica pomeriggio. Dovrebbero essere proposte nuove puntate anche di Cash or Trash, game show guidato da Paolo Conticini: i casting, infatti, risultano essere aperti.

Fra le novità spicca Buy it Now Mai più senza, game show di prima serata nel quale diversi inventori, in ogni appuntamento, propongono le proprie invenzioni a un parterre di possibili acquirenti. Al timone c’è Gabriele Corsi.

Quale sarà il dopo Amadeus?

Capitolo a parte, nei palinsesti Discovery 2026-2027, lo merita l’addio di Amadeus. Con la sua uscita dall’azienda, infatti, su NOVE si libera lo slot dell’access prime time, nelle passate stagioni occupato da Chissà chi è e The Cage Prendi e Scappa, format che hanno ottenuto bassi ascolti. In tale fascia oraria potrebbe ritornare il già citato Cash or Trash, oppure l’azienda potrebbe puntare su qualche novità. Fra tutti i format guidati da Amadeus, l’unico che potrebbe meritare una riconferma è La Corrida, ovvero il programma che ha ottenuto gli ascolti migliori, nonostante la passata edizione abbia ottenuto una media di poco superiore al 4% di share, in calo di circa 2 punti percentuali rispetto alla stagione precedente.