Aveva più volte espresso la volontà di abbandonare le luci dei riflettori per dedicarsi maggiormente alla famiglia, ma questa estate sarà ricca di impegni per Mara Venier, considerati i numerosi progetti nei quali è coinvolta. Confermata alla guida di Domenica In, attualmente è impegnata sul set di Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Mara Venier progetti, il ritorno al cinema

Mara Venier è stata scelta dal regista Ferzan Ozpetek per far parte del suo nuovo film, le cui riprese si stanno svolgendo a Roma. Il titolo, come detto, è Nella gioia e nel dolore e dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche del nostro paese nel periodo di Natale. Per la conduttrice si tratta di un ritorno sul grande schermo dopo la partecipazione di due anni fa a Diamanti, altra pellicola diretta da Ozpetek.

Nel cast di Nella gioia e nel dolore, oltre a Mara Venier, vi sono numerosi altri attori, da Luca Argentero a Sabrina Ferilli, passando per Vanessa Scalera e Geppi Cucciari. Al centro della storia c’è una diva del cinema alle prese con il suo gruppo di amici, in un racconto corale che celebra l’amicizia.

Il ritorno a Domenica In

Dal 27 settembre, invece, Mara Venier ritorna al timone di Domenica In, in onda ancora una volta su Rai 1 dalle ore 14:00. Un format che la conduttrice pensa di abbandonare da anni, per poi cambiare idea a ridosso della fine di ogni stagione.

Nonostante siano circolate diverse indiscrezioni su un ipotetico stravolgimento nel meccanismo di funzionamento, la realtà sarà ben diversa. La prossima edizione, infatti, sarà analoga a quella appena passata. Al centro delle puntate ci saranno le interviste a personaggi celebri del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica italiana.

Al suo fianco, la conduttrice potrà contare sul sostegno dei confermati Enzo Miccio e del giornalista Tommaso Cerno, che curerà le pagine dedicate alla cronaca.

Mara Venier progetti, i segmenti pre-registrati

L’unica novità di rilievo comunicata fino ad ora è che, a differenza di quanto accaduto nella passata stagione, nella prossima non tutto va in onda in diretta. Sono previsti, infatti, dei segmenti pre-registrati, che avranno un duplice ruolo. Da una parte permetteranno alla conduttrice di alleggerire il suo carico di lavoro nelle oltre tre ore di diretta. Dall’altro potrebbero consentire di ospitare personaggi che preferiscono registrare in anticipo le interviste senza l’obbligo di presenziare in studio la domenica.