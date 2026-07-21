Mediaset ha annunciato il via alle riprese di Madre Terra Il Segreto delle Origini. Si tratta della nuova serie tv che andrà in onda prossimamente nel prime time di Canale 5.

Madre Terra Il Segreto delle Origini, la regia è affidata a Cinzia TH Torrini

Le società che hanno curato la realizzazione di Madre Terra Il Segreto delle Origini sono le RTI e Aurora Tv Banijay. La regia è affidata a Cinzia TH Torrini, che grazie a tale progetto fa il suo ritorno sul Biscione. L’ultima produzione che ha diretto per conto di Mediaset era Elisa di Rivombrosa.

Le riprese della fiction si concentrano in diverse zone del Lazio e della Calabria e, salvo ulteriori modifiche, dovrebbero durare fino al prossimo autunno. Ad oggi non si conosce la data nella quale andrà in onda la serie, né il numero di episodi che formeranno la prima stagione.

Madre Terra Il Segreto delle Origini, la trama

Al centro della trama c’è il personaggio di Caterina. Si tratta di una brillante scienziata originaria del nostro paese ma che sin da giovane vive in Germania, dove lavora.

Proprio a causa della sua attività scientifica, Caterina ha la possibilità di fare rientro in Italia. In particolare, la protagonista torna in Calabria, sua terra di origine, per guidare una sperimentazione su un innovativo farmaco antitumorale a base di bergamotto.

Una volta nel Belpaese, però, tutto è destinato a cambiare.

Spoiler finale

Quello che sarebbe dovuto essere semplicemente un viaggio di lavoro si trasforma, per Caterina, nella possibilità di affrontare un intenso percorso alla scoperta delle proprie origini. A tal proposito ha un ruolo fondamentale Antonio, un ragazzo che si ritrova coinvolto insieme alla protagonista nella scoperta di verità nascoste, identità da ricostruire e in un potente sentimento destinato a cambiare ogni cosa.

Madre Terra Il Segreto delle Origini, il cast

Per quanto riguarda il cast, Caterina, la protagonista della produzione seriale, ha il volto della giovane attrice Elda Pardo. Per interpretare Antonio, invece, c’è l’attore Cristiano Caccamo, che in passato ha già fatto parte di serie tv molto note fra cui Don Matteo, Che Dio ci Aiuti, La Vita Promessa, Sono Lillo e Leopardi Il poeta dell’infinito. Infine dovrebbero partecipare anche Giulio Beranek (Gerri, Vivi e lascia vivere) e Mariasole Pollio, che tornerebbe alla serialità televisiva dopo l’esperienza dal 2018 al 2020 con Don Matteo.