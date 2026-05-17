La storia, come si sa, tende a ripetersi. Sembrava certo che per Mara Venier la 50esima edizione di Domenica In sarebbe stata l’ultima alla conduzione, ma con il passare delle settimane lo scenario è radicalmente cambiato e la conduttrice sembra andare verso la riconferma.

Domenica In riconferma Mara Venier, cosa aveva detto in autunno

Oramai da anni, Mara Venier è il volto del pomeriggio festivo di Rai 1. La presentatrice, infatti, è tornata al timone di Domenica In nel 2018, raccogliendo in eredità uno show tutt’altro che in salute dal punto di vista degli ascolti. Zia Mara, con entusiasmo, allegria e le sue interviste, è riuscita ad invertire la tendenza, riavvicinando il pubblico allo storico contenitore della domenica.

Negli ultimi anni, però, Venier, all’inizio di ogni stagione, ha comunicato che sarebbe stata l’ultima, esprimendo la voglia di abbandonare il programma. Ma con il passare delle settimane le cose sono sempre cambiate, fino a quando, con l’arrivo della primavera, Venier ci ha ripensato e ha confermato la sua presenza per l’anno successivo. Già nel 2023 aveva annunciato l’addio al format, per poi tornare sui suoi passi nel 2024. Nell’attuale stagione televisiva aveva scelto di rimanere per festeggiare il traguardo della 50esima edizione, parlando però di una “chiusura del cerchio“. Ma l’esperienza di Mara Venier a Domenica In sembra destinata a proseguire ancora.

La necessità di modificare il format

Siamo oramai agli sgoccioli della stagione televisiva e la Rai starebbe già lavorando ai programmi che andranno in onda dal prossimo settembre. Nonostante sul web e sui social circolassero già dei nomi di possibili sostituti, la TV di Stato avrebbe chiesto a Mara Venier di rimanere alla conduzione della trasmissione anche nella prossima edizione di Domenica In. Si andrebbe, dunque, verso l’ennesima riconferma, seppur con una consapevolezza, che sarebbe condivisa sia dalla TV di Stato che dalla conduttrice stessa: quella di rinnovare il format.

La 50esima edizione di Domenica In, d’altronde, non ha convinto. Il programma ha una struttura oramai prevedibile, nei contenuti e spesso persino negli ospiti, e la ricerca di un equilibrio fra i tre co-conduttori ha richiesto svariate settimane.

Domenica In riconferma Mara Venier, Tommaso Cerno potrebbe essere riconfermato

Al momento, né la Rai né Mara Venier hanno ancora ufficializzato la riconferma a Domenica In, ma le indiscrezioni legate al possibile rinnovamento dello show sono già varie. La più ricorrente è quella di una possibile riconferma, anche nel prossimo anno, di Tommaso Cerno. Già co-conduttore con Venier nella 50esima ediziona, al giornalista, proprio come quest’anno, potrebbe essere affidato un piccolo spazio dedicato all’attualità, ma con una formula differente da quella classica del talk show.