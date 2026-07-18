Sabato 18 luglio si spengono i riflettori su Affari Tuoi, ma già si moltiplicano le notizie sulle novità (che si prospettano essere numerose) della prossima stagione. Le nuove puntate prenderanno il via a settembre.

Affari Tuoi novità prossima stagione, il game show trasloca a Milano

La certezza, anche nella prossima stagione di Affari Tuoi, ha il nome di Stefano De Martino. Il conduttore, nonostante l’impegno già annunciato con il Festival di Sanremo, che guiderà per la prima volta, tornerà saldamente al timone del format.

La trasmissione tornerà a occupare l’access prime time di Rai 1 a partire da domenica 6 settembre. La prima, importante novità riguarda la location. Dopo tre edizioni consecutive, infatti, il game show abbandonerà il Teatro delle Vittorie, che come è noto è stato messo in vendita dalla Rai.

Lo studio che accoglierà De Martino e la sua squadra sarà quello di Via Mecenate a Milano, nel Centro di Produzione Rai che ospita, fra le altre, le produzioni È sempre Mezzogiorno e le varie versioni di The Voice (Kids, Senior e Generations).

Affari Tuoi novità prossima stagione, il cast

Le principali novità della prossima stagione di Affari Tuoi riguarderanno, però, il cast. È già stato confermato che non tornerà, da settembre, Gennarino, cagnolino-mascotte del programma che, con l’uscita del pacco contenente il suo nome, faceva irruzione in studio. A pesare su tale decisione vi è proprio il trasferimento del format a Milano, che renderebbe molto complicato il viaggio per un cane che ha più di 13 anni.

Potrebbero abbandonare il format, poi, Lupo e Tanat. Presenze fisse sin dalla prima edizione guidata da Stefano De Martino, durante l’ultima stagione hanno avuto uno spazio sempre più ridotto, complice l’arrivo di Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Sia il comico che la ballerina dovrebbero regolarmente tornare ai loro posti da settembre.

Una stagione positiva nonostante la concorrenza

Quella che terminerà il 18 luglio è stata una stagione nel complesso positiva per Affari Tuoi. Il game show, rispetto alla passata stagione, ha avuto un importante calo negli ascolti, dovuto alla concorrenza de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Dopo un inizio di edizione un po’ complesso, il programma, apportando alcune modifiche fra cui l’ingresso della già citata Miliddi nel cast, è riuscito a crescere nell’Auditel, riuscendo sostanzialmente a pareggiare i risultati del format di Scotti e Lui.

Nell’ultimo mese di programmazione, Affari Tuoi ha acquisito il sottotitolo Mundial, alternandosi con le partite dei Mondiali di calcio.