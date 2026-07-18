Da diverse settimane è in rotazione sulle varie emittenti televisive (e non solo) la pubblicità di Noicompriamoauto.it. Il testimonial della campagna è Enrico Papi.

Noicompriamoauto.it pubblicità, il conduttore è il volto della società da diversi mesi

Noicompriamoauto.it è il nome del noto sito dedicato al settore delle automobili. Il portale online, infatti, promette al pubblico di valutare e vendere la propria automobile. Il tutto in modo semplice e veloce, in quanto la società afferma di occuparsi di tutte le pratiche burocratiche, oltre che del passaggio di proprietà.

La società, dopo aver puntato su Jury Chechi in passato, da qualche mese ha deciso di investire del ruolo di testimonial un volto noto al pubblico televisivo. Stiamo parlando del conduttore Enrico Papi, in onda fino a poche settimane fa con Sarabanda Celebrity e che da agosto, su Italia 1, guida lo show musicale Yoga Radio Estate.

Uno spot molto presente online

Noicompriamoauto.it ha lanciato diversi spot con protagonista Enrico Papi. Essi, oltre che in televisione, sono molto presenti online, sia sui social come YouTube che nelle varie piattaforme streaming di intrattenimento.

Due, in particolare, le pubblicità che sono maggiormente in rotazione. Nella prima, lanciata diversi mesi fa, la narrazione si apre con un fermo immagine su Papi che afferma: “Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su Noicompriamoauto.it“. Il conduttore, all’interno in uno dei punti vendita della società, prende in mano il cellulare e afferma: “Inserisci i dati della tua auto e ricevi subito il prezzo di vendita. Fidati di me, ottieni subito il prezzo di vendita su Noicompriamoauto.it“.

Nel secondo spot, ambientato all’esterno di un’abitazione, c’è un signore che, sconsolato, ha in mano una pila di documenti. Enrico Papi, piombando da dietro, si rivolge all’uomo: “Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su Noicompriamoauto.it e dimenticati delle scartoffie“. Dopo aver preso i fogli per farli volare lungo il vialetto, il conduttore aggiunge: “Inserisci i dettagli della tua auto e ottieni subito un prezzo imbattibile“.

Noicompriamoauto.it pubblicità, la recensione

Noicompriamoauto.it ha deciso, per i nuovi spot, di affidarsi a Enrico Papi nel ruolo di testimonial. Una figura professionale, quella del conduttore, che inevitabilmente è associata a leggerezza e ironia, considerando i programmi che storicamente ha guidato. La narrazione è semplice e punta, in entrambe le produzioni analizzate, a mostrare quanto siano accessibili, veloci e facili da usare i propri servizi.

Tuttavia, considerando la brevità degli spot, che durano appena 15 secondi, sarebbe stato necessario alleggerire un po’ i testi. Papi, infatti, recita un testo abbastanza lungo, che appesantisce il tutto e rende complicata la missione di attirare l’attenzione dello spettatore.