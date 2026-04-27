Il futuro del Teatro delle Vittorie è stato al centro della puntata di lunedì 27 aprile de La Pennicanza. Nello show di Rai Radio 2, i conduttori Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno lanciato un appello per salvare lo storico Teatro, che la Rai ha comunicato voler vendere.

La Pennicanza futuro Teatro delle Vittorie, le parole dello showman

In apertura de La Pennicanza del 27 aprile, Rosario Fiorello ha subito parlato del futuro del Teatro delle Vittorie, affermando: “Questo Teatro non si dovrebbe vendere, ma qualcuno ha pensato di farlo. È scandaloso, è vergognoso, un crimine contro la storia dello spettacolo italiano. Il teatro è un posto glorioso. Magari ci sono cose che non sappiamo, magari la Rai ha bisogno di soldi, ma, voglio dire, proprio vendendo il Delle Vittorie, che è stato palcoscenico delle grandi gesta dei nostri predecessori? Qui Pippo Baudo ha fatto non so quanti Fantastico, il vero varietà“.

Lo showman ha proseguito: “Ho letto che la Rai non ha rinnovato il contratto con l’Auditorium del Foro Italico e quindi Milly Carlucci dovrà rifare le nuove edizioni di Canzonissima e Ballando con le stelle in un nuovo teatro che si dovrà costruire a Saxa Rubra. Ma non costruitelo, Milly fai gli show al Delle Vittorie, teniamo vivo questo teatro. Amici della Rai, vendete quel che potete, ma non questo Teatro. Lo si vuole vendere perché non è abbastanza tecnologico. Allora sai che facciamo? Lo Stato venda il Colosseo, che ha pure le finestre aperte e fa corrente“.

Il blitz all’esterno del Teatro

Tali parole sono state pronunciate da Fiorello proprio dall’esterno del Teatro delle Vittorie. Poco prima della diretta de La Pennicanza su Rai Radio 2, infatti, lo showman, accompagnato da Fabrizio Biggio, ha svolto un vero e proprio blitz di protesta contro la Rai, con tanto di cartelli contenenti le scritte “Questo Teatro non si dovrebbe vendere” e “Questo Teatro non è in vendita“.

La Pennicanza futuro Teatro delle Vittorie, l’appello agli altri conduttori Rai

Dopo l’appello accorato posto ad inizio puntata, Rosario Fiorello ha deciso di dedicare ancora spazio al futuro de La Pennicanza. Insieme a Fabrizio Biggio, lo showman ha aggiunto: “Ai colleghi dico: mobilitiamoci tutti insieme, facciamo qualcosa“.

Lo showman, dopo aver letto un comunicato della Rai contenente le motivazioni che hanno portato alla scelta di vendere il Teatro delle Vittorie, ha così deciso di rivolgersi direttamente ad alcuni dei volti della TV di Stato, da Carlo Conti a Milly Carlucci, passando per Geppi Cucciari e Giorgio Panariello. Poi è arrivato ad affermare: “Se dovessero decidere di vendere veramente sospendiamo, finiamo di fare i programmi. Tutte le dirette spente per un giorno“.