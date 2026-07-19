Sabato 18 luglio si è svolta la finale del Torneo dei Campioni de La Ruota della Fortuna e la vittoria è andata a Mauro Mugnolo. Di seguito vi sveliamo chi è e quanto ha vinto.

Mauro Mugnolo Torneo dei Campioni La Ruota della Fortuna, chi è il vincitore

Mauro Mugnolo, vincitore nella finale del Torneo dei Campioni, ha 32 anni. Nella vita fa il pallavolista professionista, essendo un tesserato nel club di Praia a Mare, che milita nella Serie B.

Alto due metri, è originario di Venafro, cittadina che conta poco più di 10 mila abitanti e che è posta in provincia di Isernia, in Molise. Oltre allo sport, che oltre ad essere una passione è anche un lavoro, coltiva numerosi altri hobby, a partire da quello per la cucina.

Mauro Mugnolo Torneo dei Campioni La Ruota della Fortuna, il concorrente ha vinto, in totale, 274 mila e 500 euro

Nella finale del Torneo dei Campioni de La Ruota della Fortuna, Mauro Mugnolo ha affrontato altri due concorrenti. Il primo è Nicola Zago, 36enne di Carrè, in provincia di Vicenza. Nella vita lavora come impiegato nel settore della logistica e pratica, nel tempo libero, molto sport. Il secondo, invece, è Flavio Rodolfi, ingegnere di 28 anni che lavora come sviluppatore informatico.

Dopo le consuete manche, la vittoria è andata a Mauro Mugnolo, che ha ottenuto l’accesso al gioco finale con un budget provvisorio molto alto, pari a 37 mila e 200 euro. Ne La Ruota delle Meraviglie, il concorrente è riuscito a rispondere in modo esatto a tutte le tre domande, guadagnando così tre buste verdi. Una di queste conteneva 50 mila euro, cifra che Mugnolo ha deciso di accettare, portando la vincita complessiva della puntata a quota 87 mila e 200 euro.

Contando i soldi già ottenuti nelle precedenti puntate, il montepremi complessivo vinto da Mugnolo è di 274 mila e 500 euro.

La celebrazione del primo anniversario

La finale del Torneo dei Campioni, in onda il 18 luglio su Canale 5, ha coinciso con il primo anniversario della messa in onda de La Ruota della Fortuna in access su Canale 5. Un appuntamento, dunque, molto speciale, in merito al quale Gerry Scotti e Samira Lui, in apertura di puntata, hanno affermato: “L’emozione rimane, festeggiamo un anno che ci ha regalato emozioni bellissime e che ha cambiato un pezzettino di storia della televisione“. La puntata, andata in onda contro l’ultimo appuntamento stagionale di Affari Tuoi, ha ottenuto una share del 26,5%, con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori interessati.