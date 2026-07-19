La prima serata di lunedì 20 luglio 2026 offre una programmazione ricca tra fiction, reality, approfondimento, film, serie tv e cinema. Su Rai 1 spazio alla fiction con Il giovane Montalbano, mentre Canale 5 punta su una nuova puntata di Temptation Island. Su Italia 1 arriva il film in prima tv Cash Out 2: High Rollers, mentre Rete 4 propone l’approfondimento di Zona Bianca.

Non mancano le alternative per chi cerca film, serie e documentari. Su Rai 2 prosegue Ritorno in Paradiso, su Rai 3 va in onda Filorosso, mentre La7 propone il film La Caduta. Su TV8 c’è Men in Black 3, su Nove torna Little Big Italy e su Sky Cinema Uno arriva in prima serata La lezione, film con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Stasera in TV lunedì 20 luglio 2026: Rai 1, Rai 2 e Rai 3

Su Rai 1, dopo l’access prime time con L’Eredità, la prima serata parte alle 21:30 con Il giovane Montalbano. La serie torna con il primo episodio della prima stagione e riporta il pubblico nelle atmosfere del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Su Rai 2, alle 21:20, va in onda Ritorno in Paradiso, proposta in prima tv con il primo episodio della seconda stagione. La serie prosegue poi anche alle 22:27 con un secondo appuntamento.

Su Rai 3, dopo Un posto al sole, spazio all’attualità con Filorosso, in onda dalle 21:15. Il programma approfondisce temi politici, sociali e di cronaca con ospiti, servizi e dibattito in studio.

Stasera in TV lunedì 20 luglio 2026: Mediaset

Su Rete 4, dopo 4 di sera news, va in onda alle 21:34 Zona Bianca. Il programma di approfondimento torna con temi di attualità, politica, cronaca e confronto tra ospiti.

Su Canale 5, la prima serata è dedicata a Temptation Island, in onda dalle 21:35. Il reality dei sentimenti prosegue con nuovi confronti, tensioni tra le coppie e momenti destinati a far discutere il pubblico.

Su Italia 1, dopo NCIS – Unità anticrimine, arriva alle 21:24 il film in prima tv Cash Out 2: High Rollers. Il thriller d’azione vede protagonista John Travolta nei ruolo di Mason Goddard, coinvolto in una nuova missione tra rapine, casinò e criminali rivali.

Stasera in TV lunedì 20 luglio 2026: La7, TV8 e Nove

Su La7, alle 21:15, va in onda La Caduta, film dedicato agli ultimi giorni di Adolf Hitler nel bunker di Berlino. A seguire, alle 23:15, spazio al documentario La7 – 25 Un racconto italiano.

Su TV8, dopo Foodish, la prima serata propone alle 21:40 Men in Black 3, terzo capitolo della saga con Will Smith e Tommy Lee Jones. A seguire, alle 23:30, va in onda Armageddon – Giudizio finale.

Su Nove, alle 21:30, torna Little Big Italy, il programma con Francesco Panella dedicato ai ristoranti italiani all’estero. La serata prosegue poi con un secondo appuntamento del format.

Film e serie da vedere stasera in TV

Per chi cerca una serie tv, tra le proposte della serata ci sono Ritorno in Paradiso su Rai 2, The Equalizer sul canale 20, Fire Country su Rai 4 e Crociera con delitto su Giallo.

Sul fronte cinema, la serata propone diverse alternative. Su Italia 1 c’è Cash Out 2: High Rollers, su La7 va in onda La Caduta, su TV8 spazio a Men in Black 3, mentre su Iris viene proposto Madres paralelas. Su Rai Movie c’è Broken Trail – Un viaggio pericoloso, su Cielo va in onda La notte non aspetta, mentre su La5 spazio a Sedotta da uno sconosciuto.

Tra gli altri titoli della serata ci sono Le due vie del destino – The Railway Man su TwentySeven, Piccoli brividi su 27, I gladiatori su TV2000 e Febbre da cavallo – La mandrakata su Cine34.

Stasera su Sky Cinema lunedì 20 luglio 2026

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda La lezione, film diretto da Stefano Mordini con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi. La serata del canale si apre già alle 20:55 con Intervista a Matilda De Angelis e prosegue alle 23:05 con Five Nights at Freddy’s 2.

Su Sky Cinema Due spazio alla serialità con House of the Dragon, in onda alle 21:15 con il quinto episodio della terza stagione.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, va in onda Assassinio a Venezia, mentre su Sky Cinema Family alle 21:00 c’è Un film Minecraft. Su Sky Cinema Action spazio a L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere, mentre su Sky Cinema Suspense viene riproposto La lezione alle 21:45.

Cosa vedere stasera in TV: i consigli

La scelta principale della serata per il grande pubblico è Temptation Island su Canale 5, ideale per chi segue reality, dinamiche di coppia e confronti emotivi. Chi preferisce la fiction può puntare su Il giovane Montalbano su Rai 1 o su Ritorno in Paradiso su Rai 2.

Per l’approfondimento, la serata propone Filorosso su Rai 3 e Zona Bianca su Rete 4. Chi cerca un film d’azione può scegliere Cash Out 2: High Rollers su Italia 1, mentre per una proposta più cinematografica su Sky c’è La lezione su Sky Cinema Uno.