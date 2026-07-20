La nuova settimana, quella dal 20 al 24 luglio, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di colpi di scena, vendette e nuovi equilibri familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 alle 14:05 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Yildiz, Halit, Ender, Kaya, Sahika e Kerim, tra separazioni, strategie e lotte per il potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena il trasferimento di Yildiz con Halit Can, la paura di perdere il bambino, il matrimonio improvviso tra Halit ed Ender, la rabbia di Yigit, il licenziamento di Kerim e la disperazione di Yildiz dopo la decisione sull’affidamento.

Forbidden Fruit 20-24 luglio 2026 – lunedì 20 luglio 2026

La settimana si apre con Yildiz, Halit Can e Asuman costretti a trasferirsi da Rukiye, un’amica di Asuman. La situazione è difficile e Yildiz teme sempre di più che Halit possa portarle via il bambino.

La giovane decide così di chiedere consiglio a Kaya, sperando di trovare una strada per difendersi. Il rapporto con Halit resta sempre più teso e la battaglia per Halit Can diventa il centro di ogni sua preoccupazione.

Forbidden Fruit, trama martedì 21 luglio 2026

Nel nuovo episodio, la posizione di Yildiz si complica ulteriormente. La donna sente di essere circondata da nemici e fatica a capire di chi possa davvero fidarsi.

Intanto Halit continua a muoversi con freddezza, deciso a proteggere i propri interessi. Yildiz, invece, vive ogni scelta come una minaccia al suo rapporto con il figlio e cerca sostegno in chi può aiutarla a non restare sola.

Forbidden Fruit 20-24 luglio 2026 – mercoledì 22 luglio 2026

Il matrimonio a sorpresa tra Halit ed Ender sconvolge profondamente gli equilibri familiari. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno e crea una frattura immediata con Yigit.

Il ragazzo non accetta di essere stato tenuto all’oscuro e si sente tradito dalla madre, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto con Kaya. La scelta di Ender viene vissuta come un nuovo colpo doloroso.

Forbidden Fruit, trama giovedì 23 luglio 2026

Halit decide di licenziare Kerim, ma il giovane non resta a guardare. Nonostante tutto, Kerim sceglie di testimoniare a favore di Yildiz nella causa per l’affidamento.

La sua decisione potrebbe cambiare gli equilibri della battaglia legale. Intanto Sahika, colpita dal piano di Halit, decide di restare socia in affari, ma dentro di sé prepara una vendetta silenziosa.

Forbidden Fruit 20-24 luglio 2026 – venerdì 24 luglio 2026

La settimana si chiude con Yildiz distrutta. La donna ha perso l’affidamento del figlio e non riesce ad accettare l’idea di essere stata separata da Halit Can.

La disperazione si trasforma presto in rabbia. Yildiz vuole vendicarsi di Halit ed Ender, convinta che entrambi abbiano agito per distruggerla. La guerra familiare è appena cominciata.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:05.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.