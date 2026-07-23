La serata dedicata all’Eurovision Song Contest non sarà l’unica novità apportata al Festival da Stefano De Martino. Cambia, infatti, il regolamento di Sanremo Giovani 2026, con il conduttore che ha deciso, insieme alla Rai, di tornare all’ultimo triennio dell’era targata Amadeus.

Sanremo Giovani 2026 regolamento, il vincitore entra fra i Big del Festival

Nelle ultime due edizioni, proposte sotto la Direzione Artistica di Carlo Conti, Sanremo Giovani ha acquisito una struttura da talent. Una serie di artisti, infatti, si affrontavano fra loro giudicati da una Commissione di esperti, fino alla finale in onda su Rai 1 a dicembre. Nella serata, i partecipanti rimasti affrontavano una nuova selezione, fino a rimanere in quattro. Essi, infine, si sfidavano fra loro sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, fino alla selezione del vincitore delle Nuove Proposte.

Stefano De Martino e la Rai hanno deciso di abbandonare tale format, tornando invece al meccanismo che ha adottato Amadeus negli ultimi tre anni da Direttore Artistico. Il regolamento di Sanremo Giovani 2026, dunque, prevede lo svolgimento una finale, denominata Sarà Sanremo e visibile su Rai 1 il 18 dicembre. Durante la diretta sarà proclamato il vincitore, che entrerà direttamente nel cast dei Big del Festival.

I precedenti nel triennio dal 2021 al 2023

Come detto, il regolamento di Sanremo Giovani 2026 sarà pressoché uguale a quello adottato nel 2021, 2022 e 2023. Tale meccanismo, in passato, ha dato i suoi frutti, avendo lanciato nel triennio artisti poi divenuti noti. È il caso di Tananai, protagonista del circuito dedicato agli artisti emergenti nel ’21 con il brano Esagerata e che pochi mesi dopo ha debuttato fra i Big con la hit Sesso occasionale. Un brano, questo, che si è classificato ultimo ma che è diventato di enorme successo, lanciando così la carriera del cantante.

L’anno dopo, fra i cinque artisti di Sanremo Giovani entrati direttamente in gara fra i Big spiccano gIANMARIA e soprattutto Olly, che tre anni più tardi, nel 2025, ha trionfato nella kermesse con Balorda Nostalgia. Nel 2023, infine, grazie a Sanremo Giovani è approdata all’Ariston Clara, oggi protagonista del panorama musicale italiano.

A differenza di quanto avveniva negli anni con Amadeus, tuttavia, a Sanremo Giovani 2026 solamente il vincitore entrerà a far parte dei concorrenti del Festival.

Sanremo Giovani 2026 regolamento, il vincitore ospite di Italia 2027

Il vincitore di Sanremo Giovani 2026, come riporta l’AdnKronos, oltre a ottenere un posto fra i Big al Festival di Sanremo sarà uno degli ospiti fissi di Italia 2027. Si tratta del primo grande progetto internazionale di valorizzazione della musica italiana in Europa, che prenderà il via subito dopo la fine di Sanremo. Alcuni fra gli artisti italiani più noti, insieme al vincitore del Festival di Sanremo, di Sanremo Giovani e della serata del venerdì che decreterà il rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, affronteranno un tour composto da quattro date. I concerti si svolgeranno il 23 febbraio a Parigi, il 26 febbraio a Madrid, a Monaco di Baviera il 1° marzo e a Londra il 3 marzo.

Il format, che mira a rendere omaggio alla musica italiana, è nato grazie alla sinergia fra Rai, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Cultura e Ministero del Turismo. A loro si uniscono Siae (Società Italiana Autori Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e Assoconcerti.