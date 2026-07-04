Sanremo 2027 prende già forma. Il Festival tornerà su Rai 1 da martedì 16 a sabato 20 febbraio e sarà la prima edizione affidata a Stefano De Martino, nuovo direttore artistico e conduttore della kermesse.

Il lavoro è già iniziato: De Martino sta ascoltando le canzoni candidate e preparando il cast dei Big. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, sarebbero già arrivate oltre 500 proposte, mentre la Rai ha già delineato alcuni punti chiave del nuovo progetto editoriale.

Tra conferme, cambiamenti e un percorso completamente rinnovato per i giovani, il Festival si prepara ad aprire una nuova fase.

Sanremo 2027 come sarà: una serata dedicata all’Eurovision

La principale novità sarà una serata interamente dedicata alla scelta dell’artista e del brano che rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2027.

Uno show nello show, pensato per valorizzare il rapporto tra Sanremo e la competizione europea. La nuova serata entrerà ufficialmente nella struttura del Festival e consentirà di individuare il progetto destinato al palco internazionale.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2027 e il rappresentante italiano all’Eurovision, quindi, potranno anche non coincidere. Una svolta importante, che permetterà di scegliere il brano più adatto a confrontarsi con il pubblico europeo e con le dinamiche dell’Eurovision Song Contest.

Stefano De Martino lavora già alle canzoni e al cast

Stefano De Martino è già al lavoro sulla selezione dei brani che potrebbero arrivare sul palco del Teatro Ariston.

Il nuovo direttore artistico dovrà costruire il primo cast della sua gestione, scegliendo gli artisti che daranno vita alla gara dei Campioni. Un passaggio decisivo, perché dalle canzoni dipenderà anche l’identità musicale del suo Sanremo.

L’obiettivo è mantenere la forza popolare del Festival, ma rendere la manifestazione ancora più contemporanea e aperta alla dimensione internazionale.

Il percorso dedicato ai giovani artisti non scompare, infatti la finale di Sarà Sanremo andrà in onda venerdì 18 dicembre 2026, in prima serata su Rai 1 e in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. A condurre la serata sarà Stefano De Martino.

Sarà Sanremo rappresenterà l’ultimo e più importante passaggio per i giovani artisti che vogliono conquistare un posto al Festival di febbraio. I partecipanti si giocheranno infatti l’ingresso ufficiale nella gara di Sanremo 2027.

La serata sarà anche il primo vero appuntamento pubblico della nuova edizione del Festival.

I Campioni sveleranno i titoli delle canzoni a Sarà Sanremo

Durante Sarà Sanremo, per la prima volta, saliranno sullo stesso palco anche gli artisti selezionati tra i Campioni del Festival.

Sarà proprio in quell’occasione che verranno annunciati i titoli dei brani in gara. Un momento simbolico e molto atteso, perché segnerà l’inizio concreto del viaggio verso il Festival di Sanremo 2027.

Dalla scelta dei giovani alla presentazione dei Campioni, passando per la nuova serata Eurovision, il progetto di Stefano De Martino punta a dare un’identità precisa e riconoscibile alla sua prima edizione.

Stefano De Martino condurrà anche Sanremo 2028?

Il progetto non si fermerà al 2027. Stefano De Martino guiderà il Festival anche nell’edizione 2028, con l’obiettivo di dare continuità al nuovo percorso editoriale.

La Rai punta quindi a costruire un Sanremo con una visione più ampia, capace di rinnovarsi senza perdere il suo legame con il pubblico italiano.

Il primo appuntamento è fissato per il 18 dicembre con Sarà Sanremo. Poi, dal 16 al 20 febbraio 2027, il Teatro Ariston accenderà nuovamente le sue luci.

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