Per la prima volta in estate, Rai 1 punta sul Festival del Circo di Montecarlo. Sulla rete ammiraglia, il 25 luglio e il 1° agosto è possibile rivedere la 46esima edizione della storica kermesse circense.

Festival del Circo di Montecarlo Rai 1, chi sono i conduttori

Al timone di entrambe le serate dedicate al Festival del Circo di Montecarlo, riproposte sulla rete ammiraglia il 25 luglio e il 1° agosto, torna Serena Autieri. Attrice, cantante e presentatrice, ha debuttato al timone del Festival legato alla kermesse circense proprio nel 2024, in occasione dell’edizione riproposta nelle prossime due settimane.

Al suo fianco, nel ruolo di commentatore tecnico, c’è Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’Università Statale di Milano ed appartenente agli Orfei, ovvero una delle più importanti dinastie circensi italiane. A lui il compito di raccontare, in qualità di esperto, tutto ciò che avviene al centro della scena.

Un’edizione ricca di celebrazioni

Le due serate in compagnia del Festival del Circo di Montecarlo hanno come regista Mauro Stancati, mentre il già citato Alessandro Serena ha lavorato come autore, insieme a Francesca Lombardi e Angela Fortunato.

La 46esima edizione ha rappresentato un momento fondamentale nella storia recente della kermesse. Nel 2024, infatti, si sono festeggiati i 50 anni dalla nascita del Festival di Montecarlo, oltre che i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III di Monaco, cioè colui che per primo ha voluto nel Principato una grande manifestazione internazionale del Circo.

Nelle due puntate del Festival del Circo di Montecarlo, in onda su Rai 1 il 25 luglio e il 1° agosto, le performance degli artisti si alternano a dei corposi backstage, che mostrano il dietro le quinte e il modo con il quale i protagonisti si preparano prima di esibirsi.

Festival del Circo di Montecarlo Rai 1, il contributo delle Teche

Durante il Festival del Circo di Montecarlo è protagonista anche Rai Teche, che ha messo a disposizione del pubblico a casa alcune immagini di repertorio riguardante i Principi di Monaco, Ranieri e Grace Kelly.

Infine, come da tradizione, nella serata conclusiva sono assegnati i prestigiosi Premi Clown d’oro, d’Argento e di Bronzo. Tali riconoscimenti sono tutti contesi dagli artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale nelle sue svariate discipline.

In prima visione lo show aveva ottenuto ottimi dati di ascolto. I due appuntamenti, in particolare, avevano registrato una media share del 18,25%, con poco più di 2 milioni e 700 mila telespettatori tenuti incollati davanti allo schermo.