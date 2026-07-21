Si rincorrono le indiscrezioni su Ballando con le stelle 2026. Dai concorrenti ai giudici, di seguito facciamo il punto della situazione.

Ballando con le stelle 2026 indiscrezioni, i concorrenti

Milly Carlucci lo ha ribadito più volte: la priorità, in questa fase, è l’individuazione dei concorrenti. Ed effettivamente sembra essere questo il lavoro sul quale la conduttrice è maggiormente impegnata in queste settimane.

Dopo aver incassato alcuni presunti rifiuti eccellenti, da quello di Francesca Pascale a Elisabetta Canalis, pare che Carlucci sia riuscita a strappare il sì di Aurora Ramazotti. La conduttrice, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, si è da poco sposata con Goffredo Cerza. Il suo possibile approdo nella trasmissione garantirebbe grande interesse soprattutto nella fascia più giovane del pubblico. D’altronde ha un grande seguito sui social: solamente su Instagram ha oltre 2 milioni e mezzo di follower.

Alessandro Matri alla corte di Milly Carlucci

Altro possibile concorrente di Ballando con le stelle è Alessandro Matri. Oggi opinionista sportivo, ha un passato molto importante da calciatore, avendo militato in club come il Milan e la Juventus. Già due anni fa ha partecipato ad alcune puntate del programma, ma solamente in qualità di ospite: in gara infatti c’era la compagna Federica Nargi, riuscita alla fine a ottenere il terzo posto.

Per quel che riguarda la giuria, le attenzioni sono tutte rivolte sul dopo Selvaggia Lucarelli. La giornalista, come è noto, ha abbandonato la trasmissione ed è passata a Mediaset. Per sostituirla, la principale candidata sembra essere Barbara D’Urso, in gara l’anno scorso. Altro serio candidato è Alberto Matano, che potrebbe diventare giudice dopo che, per anni, ha seguito il talent da bordopista e ha assegnato i punti del tesoretto. Se Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sono confermati senza alcun dubbio, non è da escludere che ci possano essere ulteriori cambiamenti nel resto della giuria.

Ballando con le stelle 2026 indiscrezioni, il nuovo studio

Quello di Ballando con le stelle 2026, insomma, è un cantiere ancora aperto. Oltre al cast, la Rai ha dovuto lavorare anche alla nuova scenografia. Come è noto, dopo anni il format ha abbandonato la location del Teatro delle Vittorie. Per la prima volta, la prossima edizione andrà in onda dagli studi del Centro Radiotelevisivo Rai di Saxa Rubra a Roma.

Ballando con le stelle 2026 partirà, su Rai 1, sabato 3 ottobre, come sempre in prima serata. La 21esima edizione durerà oltre due mesi, con la finale prevista il 19 dicembre, quando sarà eletta la coppia vincitrice che raccoglierà lo scettro da Andrea Delogu e Nikita Perotti, trionfatori dodici mesi fa.