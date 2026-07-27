Dopo il grande successo ottenuto lo scorso settembre continua la saga di Winx Club: The Magic is Back. In attesa dell’arrivo in chiaro sulle reti Rai, previsto a settembre, il 28 luglio su Netflix sono proposti sei nuovi episodi.

Winx Club: The Magic is Back, l’anteprima al Giffoni Film Festival

Le sei puntate inedite sono state presentate di recente al Giffoni Film Festival. In particolare, una platea composta da circa 1200 bambini ha avuto la possibilità di vedere in anteprima uno dei nuovi episodi, che come detto sbarcheranno su Netflix il 28 luglio, in prima visione.

Il marchio Winx è nato da un’idea di Iginio Straffi ed è fra i più conosciuti a livello internazionale nel campo dell’animazione. La serie è realizzata dalla società Rainbow in collaborazione con Rai Kids.

A settembre l’arrivo con il finale di stagione su RaiPlay e Rai Gulp

I fan che desiderano vedere Winx Club: The Magic is Back in chiaro dovranno attendere fino al prossimo settembre. Durante il mese, infatti, la stagione completa, incluso il finale, è resa disponibile alla visione in streaming su RaiPlay e in televisione su Rai Gulp, rete dedicata ai più piccoli che si trova al canale 42 del digitale terrestre.

Mediante le nuove puntate continua la storia di Bloom, una sedicenne terrestre che scopre di essere una fata e intraprende un viaggio nel mondo magico di Alfea. La protagonista, insieme a Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, riuscirà a costruire un legame fondato sulla fiducia e sul coraggio, affrontando sfide che metteranno alla prova il loro destino.

Per Bloom, nei nuovi appuntamenti, ci saranno dei momenti difficili. Il personaggio principale, infatti, torna a Gardenia per godersi il suo meritato riposo. Le Trix, tuttavia, le tendono un’imboscata e rapiscono i suoi genitori. Per la loro liberazione chiedono di entrare in possesso della Fiamma del Drago.

Winx Club: The Magic is Back, la pubblicazione dell’intero catalogo musicale

A partire dal 18 luglio, in occasione del rilascio degli episodi inediti della serie tv, è rilasciato Winx Songs Universe, una raccolta che riunisce tutte le canzoni iconiche che hanno reso magico il mondo di Alfea. Si tratta di una collezione decisamente molto vasta, contenente oltre 450 canzoni. Questi brani sono disponibili su YouTube nelle principali lingue, oltre che sulle principali piattaforme di streaming musicale. Si tratta di un’operazione unica: il Winx Songs Universe rappresenta la più ampia collezione musicale mai dedicata al franchise.