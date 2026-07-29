Mercoledì 29 luglio va in onda Temptation Island 2026 Un mese dopo, che noi seguiremo in diretta. Lo show prende il via alle ore 21:30 circa, su Canale 5. Al timone dell’appuntamento torna Filippo Bisciglia, che intervista le coppie protagoniste dell’edizione. I protagonisti svelano ciò che è accaduto ad un mese di distanza dalla fine delle registrazioni.

Temptation Island 2026 Un mese dopo diretta, inizia il confronto fra le coppie

Prende il via Temptation Island 2026 Un mese dopo. Si parte con il confronto fra Sabrina e Giovanni, che nella puntata di ieri sono usciti dal programma separati. Il primo a presentarsi di fronte al conduttore è Giovanni, che racconta: “Sabrina per me era casa, un rifugio e uno sfogo per i miei problemi. La sua assenza mi ha spaesato, ma poi mi sono abituato. Non abbiamo più avuto alcun rapporto. Lei mi ha chiesto di rivederci e allora io l’ho bloccata su Whatsapp. Non ci siamo mai visti né chiariti, io sono ancora molto arrabbiato“.

Giovanni, per la prima volta da quando è terminato il programma, incontra Sabrina. Il fidanzato: “Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre, ma ho altro a cui pensare“. Lei, però, accusa: “Non mi ha mai difeso, avrebbe potuto frenare un po’ i suoi parenti o le persone che conoscevamo entrambi. Tu te ne sei fregato di me, non abbiamo avuto neanche un confronto“. Giovanni, però, non ci sta: “Non stai rispettando i miei tempi“.

Sul percorso nella trasmissione, entrambi affermano di aver avuto delle mancanze. Giovanni: “Tu ti sei permessa di dire cose molto gravi, addirittura che fingi quando vieni a letto con me. Mi hai tradito con Lory, ma sei l’unica a non aver capito che a lui non interessavi“. Sabrina prova a difendersi: “Tu sei una persona immatura“, ma lui non ci sta: “Mi hai sempre discriminato, mi hai fatto molto male e sono sicuro di non provare più nulla per te“.

La coppia ha confermato la separazione, con Giovanni che si è rifiutato persino di stringere la mano alla ex fidanzata.

Bernadette e Diamante promessi sposi

Durante Un mese dopo di Temptation Island 2026 è proposto un focus sulla coppia Bernadette e Diamante. I due hanno chiuso il percorso con una proposta di matrimonio. Per la fidanzata (e futura moglie) c’è una sorpresa: in un finto cinema all’aperto, Bernadette ha la possibilità di vedere un filmato realizzato dal compagno e che ripercorre la loro lunghissima storia d’amore. Al termine della clip arrivano i famigliari della coppia, che dopo un mese dal termine delle registrazioni è più unita che mai.

Temptation Island 2026 Un mese dopo diretta, Gabriele e Sara

Un mese dopo di Temptation Island 2026 procede con la coppia Gabriele e Sara. I due, al falò, si sono separati seppur con molta sofferenza, anche a causa dell’eccessiva gelosia mostrata dal ragazzo.

Gabriele è il primo a presentarsi di fronte a Filippo Bisciglia. Il fidanzato: “Dopo l’uscita dal villaggio tutto è andato sempre meglio, io e Sara ci siamo rivisti per chiarire ma con una scusa sono tornato a casa mia. Mi sono incolpato di tante cose, ma ad oggi sono consapevole di non essere l’unico colpevole perché anche lei ha fatto degli errori. Ho intrapreso un percorso professionale che mi fa stare meglio. Sara qui dentro si è comportata molto male. Questo percorso mi ha aiutato a mettere un punto definitivo. Inizialmente mi mancava molto, ma ora per niente”.

Tocca, ora, a Sara: “Il mese dopo le registrazioni è stato complesso, con tanti alti e bassi. La mia famiglia mi è stata molto vicina, avrei voluto confrontarmi con Gabriele ma non ha mai voluto. Io non sono sempre forte come appaio e ho capito che piangere spesso non è negativo. Ho sentito qualche volta il tentatore, ma ho voluto passare da sola questo momento difficile”. I due confermano la separazione.

Cristian e Soraya

Altra coppia al centro della puntata Un mese dopo di Temptation Island 2026 è quella formata da Cristian e Soraya. Anche loro, al termine dell’avventura nello show, si sono lasciati.

Parte Soraya: “Dopo il falò non sono stata bene, mi è dispiaciuto perché per rabbia ho detto cose a Cristian che non pensavo veramente. Se potessi tornare indietro alcune cose le direi in maniera diversa, l’ho riempito di brutte parole ma lui è in realtà una brava persona. Dopo la separazione io l’ho cercato e ci siamo rivisti per lasciarci con serenità. Io ho ricevuto tanto odio e lui mi ha detto che mi ha voluto rivedere perché provava tenerezza, ma ha detto chiaramente che non prova più nulla e che vuole ripartire da zero e da solo. Io mi sento presa in giro perché in pochi giorni non può finire un amore”.

Si unisce all’incontro anche Cristian: “Sto bene, sto cercando di mettere un po’ di equilibrio nella mia vita. Mi sono visto e sentito con Nicole, una ragazza che era presente nel Villaggio. Io ho sempre detto che il mio amore verso di te era in calo, siamo entrati che ero dubbioso sui miei sentimenti e penso di aver fatto un percorso coerente”. Soraya va su tutte le furie e scoppia a piangere: “Non puoi uscire con un’altra di nascosto due giorni dopo che ci siamo visti, tu già dentro lo show sapevi cosa provavi ma non hai fatto niente per uscire pulito“. Cristian, però, non arretra: “Io non ti dovevo niente, tu hai fatto la stessa cosa ma direttamente dentro il programma“.