Temptation Island 2026 diretta ottava puntata cosa è successo

Martedì 28 luglio, su Canale 5, va in onda l’ottava puntata, che seguiremo in diretta, di Temptation Island 2026. Alla conduzione dello show torna Filippo Bisciglia, che accompagna il pubblico nel penultimo appuntamento della stagione, al via alle ore 21:25 circa.

Fra i protagonisti più attesi della serata ci sono Sabrina e Giovanni. Il rapporto fra i due sembra essere oramai al capolinea e durante la serata va in scena l’atteso falò di confronto finale.

Temptation Island 2026 diretta ottava puntata, si parte con la coppia Sabrina-Giovanni

L’ottava puntata di Temptation Island riparte da dove si è interrotta quella trasmessa ieri. Giovanni, dopo aver visto che la fidanzata Sabrina ha baciato il single Lory, ha chiesto per la terza volta un falò di confronto anticipato. Gli altri due sono stati rifiutati dalla compagna, ma il fidanzato questa volta è determinato: se la compagna non si presenterà al falò, lui abbandonerà il resort. Sabrina, però, sembra avere le idee chiare: “Avrei accettato anche senza l’ultimatum di Giovanni, anzi mi ha anticipato perché l’avrei richiesto io“.