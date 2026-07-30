Cosa vedere stasera in TV, giovedì 30 luglio 2026? La prima serata propone fiction, serie crime, musica, talk, divulgazione, reality e cinema. Su Rai 1 va in onda Doc – Nelle tue mani, mentre Canale 5 punta sulla nuova serata musicale di Tim Battiti Live.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Il commissario Rex su Rai 2, Kilimangiaro Estate su Rai 3, Zona Bianca su Rete 4, tre episodi di Chicago Med su Italia 1, Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani . La fiction medical con Luca Argentero torna in prima serata con nuovi episodi della terza stagione.

– . La fiction medical con Luca Argentero torna in prima serata con nuovi episodi della terza stagione. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live . Nuovo appuntamento con la musica dell’estate e i protagonisti delle classifiche italiane e internazionali.

– . Nuovo appuntamento con la musica dell’estate e i protagonisti delle classifiche italiane e internazionali. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex . La serie crime torna con una nuova indagine in prima serata.

– . La serie crime torna con una nuova indagine in prima serata. Rete 4, ore 21:29 – Zona Bianca . Giuseppe Brindisi conduce una nuova puntata dedicata ad attualità, politica e cronaca.

– . Giuseppe Brindisi conduce una nuova puntata dedicata ad attualità, politica e cronaca. Italia 1, ore 21:19 – Chicago Med . Tre episodi dell’undicesima stagione della serie medical americana.

– . Tre episodi dell’undicesima stagione della serie medical americana. Nove, ore 21:30 – La Corrida. Amadeus conduce lo storico show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani – Serie TV medical.

– – Serie TV medical. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Serie TV crime.

– – Serie TV crime. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate – Viaggi, natura e documentari.

– – Viaggi, natura e documentari. Rai 4, ore 21:20 – S.W.A.T. – Tre episodi dell’ottava stagione.

– – Tre episodi dell’ottava stagione. Rai 5, ore 21:20 – Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Musica classica.

– – Musica classica. Rai Movie, ore 21:10 – American Assassin – Film action e thriller.

– – Film action e thriller. Rai Premium, ore 21:20 – Canzonissima – Intrattenimento musicale.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:29 – Zona Bianca – Talk di approfondimento con Giuseppe Brindisi.

– – Talk di approfondimento con Giuseppe Brindisi. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live – Show musicale dell’estate.

– – Show musicale dell’estate. Italia 1, ore 21:19 – Chicago Med – Episodi “La nostra storia”, “Raddoppiare la posta” e “Minaccia tripla”.

– – Episodi “La nostra storia”, “Raddoppiare la posta” e “Minaccia tripla”. Iris, ore 21:17 – Green Zone – Film action e guerra con Matt Damon.

– – Film action e guerra con Matt Damon. La5, ore 21:10 – Temptation Island – Reality show.

– – Reality show. Italia 2, ore 21:00 – Tremors – Film horror e commedia.

– – Film horror e commedia. Top Crime, ore 21:15 – Delitti ai Tropici – Serie crime.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.

– – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese. TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Reality show con nuove sfide tra spose.

– – Reality show con nuove sfide tra spose. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Varietà con Amadeus.

– – Varietà con Amadeus. Cielo, ore 21:15 – Il senso di Smilla per la neve – Film thriller.

– – Film thriller. TV2000, ore 21:10 – L’ottava nota – Boychoir – Film drammatico e musicale.

I film di stasera in TV giovedì 30 luglio 2026

American Assassin – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane agente della CIA viene addestrato per una missione internazionale ad alto rischio.

– Rai Movie, ore 21:10. Un giovane agente della CIA viene addestrato per una missione internazionale ad alto rischio. Green Zone – Iris, ore 21:17. Un ufficiale americano cerca armi di distruzione di massa in Iraq, ma scopre una rete di segreti e manipolazioni.

– Iris, ore 21:17. Un ufficiale americano cerca armi di distruzione di massa in Iraq, ma scopre una rete di segreti e manipolazioni. Tremors – Italia 2, ore 21:00. Una piccola comunità nel deserto viene assediata da creature sotterranee gigantesche.

– Italia 2, ore 21:00. Una piccola comunità nel deserto viene assediata da creature sotterranee gigantesche. Il senso di Smilla per la neve – Cielo, ore 21:15. Una donna indaga sulla morte sospetta di un bambino e si ritrova dentro un mistero sempre più pericoloso.

– Cielo, ore 21:15. Una donna indaga sulla morte sospetta di un bambino e si ritrova dentro un mistero sempre più pericoloso. L’ottava nota – Boychoir – TV2000, ore 21:10. Un ragazzo dal talento speciale entra in una prestigiosa scuola corale e affronta disciplina, crescita e riscatto personale.

– TV2000, ore 21:10. Un ragazzo dal talento speciale entra in una prestigiosa scuola corale e affronta disciplina, crescita e riscatto personale. Blind War – Rai 4, ore 23:30. Film action in seconda serata, dopo gli episodi di S.W.A.T.

– Rai 4, ore 23:30. Film action in seconda serata, dopo gli episodi di S.W.A.T. Ballistic – Iris, ore 23:39. Film d’azione con Antonio Banderas e Lucy Liu.

I film su Sky Cinema giovedì 30 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Gli occhi degli altri . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi.

– . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! . Il cult poliziesco con Clint Eastwood.

– . Il cult poliziesco con Clint Eastwood. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I morti non soffrono . Western drammatico.

– . Western drammatico. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Trolls . Film d’animazione per tutta la famiglia.

– . Film d’animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Pacific Rim . Film d’azione e fantascienza diretto da Guillermo del Toro.

– . Film d’azione e fantascienza diretto da Guillermo del Toro. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Kiss Kiss, Bang Bang . Commedia crime con Robert Downey Jr. e Val Kilmer.

– . Commedia crime con Robert Downey Jr. e Val Kilmer. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Moglie e marito . Commedia sentimentale italiana.

– . Commedia sentimentale italiana. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Soldato Jane . Dramma militare con Demi Moore.

– . Dramma militare con Demi Moore. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – U.S. Palmese. Commedia italiana.

Stasera in TV, giovedì 30 luglio: la scelta migliore

Chi ama la fiction può scegliere Doc – Nelle tue mani su Rai 1, mentre Canale 5 punta sulla musica con Tim Battiti Live. Per gli appassionati di serie crime e medical ci sono Il commissario Rex su Rai 2, S.W.A.T. su Rai 4, Chicago Med su Italia 1 e Delitti ai Tropici su Top Crime.

Per l’intrattenimento leggero, le alternative principali sono Quattro matrimoni su TV8 e La Corrida sul Nove. Tra i film, spiccano American Assassin su Rai Movie, Green Zone su Iris, Il senso di Smilla per la neve su Cielo e Gli occhi degli altri su Sky Cinema Uno.