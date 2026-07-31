Esclusa dalla prossima stagione televisiva, Simona Ventura si consola con La Terrazza della Dolce Vita. La rassegna, che conduce insieme al marito e giornalista Giovanni Terzi, giunge alla settima edizione.

La Terrazza della Dolce Vita Simona Ventura, quale futuro in tv per la conduttrice

La Terrazza della Dolce Vita permette a Simona Ventura di tornare a lavorare in un momento, televisivamente parlando, di certo non ideale. Nella scorsa stagione, la conduttrice aveva deciso di abbandonare la Rai, nella quale da diverse stagioni guidava Citofonare Rai 2, per approdare a Canale 5, dove ha fatto da padrona di casa dell’edizione dedicata ai non famosi del Grande Fratello. Un reality, quest’ultimo, che è stato un flop negli ascolti, al punto da non essere riconfermato dal Biscione.

Da quel momento, Ventura non ha più avuto alcun impegno sul Biscione e risulta essere esclusa dai palinsesti della prossima stagione televisiva.

Il ritorno della kermesse su San Marino RTV

In attesa di capire quali impegni futuri l’attendono a partire da settembre, La Terrazza della Dolce Vita permette a Simona Ventura di tornare in tv. Per il secondo anno di fila, gli incontri culturali della rassegna sono proposti anche sul piccolo schermo, sebbene in differita. L’emittente di riferimento è San Marino RTV, che nelle scorse settimane ha già accolto Simona Ventura come conduttrice del San Marino Song Contest. La finale è andata in scena il 6 marzo e rappresenta, ad oggi, l’ultima sua uscita come presentatrice.

La settima edizione della rassegna culturale, che si svolge nella consueta cornice del Grand Hotel di Rimini, prende il via il 31 luglio. La manifestazione ha una durata di undici giorni, giungendo al termine il 10 agosto prossimo.

La Terrazza della Dolce Vita Simona Ventura, il ricco parterre di ospiti

Il filo conduttore della settima edizione de La Terrazza della Dolce Vita è Legami di cuore L’amore tra generazioni. La serata inaugurale si svolge al Teatro Galli di Rimini e accoglie diverse istituzioni, fra cui la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e il Presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale. L’esordio continua con un incontro fra lo scrittore Stefano Zecchi, il cantante Al Bano e il professore Vincenzo Schettini.

In tutte le altre giornate la kermesse si svolge al Grand Hotel e accoglie decine di ospiti illustri. Fra i più attesi ci sono Iva Zanicchi, la conduttrice Serena Bortone e i giornalisti Rula Jebreal, Antonio Preziosi e Federico Ruffo. Il 3 agosto, inoltre, partecipa Dante Ferretti, scenografo e costumista che ha vinto ben 3 Premi Oscar.