Netflix ha deciso di ampliare l’offerta nel genere dei reality show. A settembre, infatti, debutterà in tutto il mondo la novità Wonka’s The Golden Ticket.

Wonka’s The Golden Ticket, il debutto è fissato per il 23 settembre

Wonka’s The Golden Ticket è una delle novità più attese per quel che concerne l’offerta di Netflix nella prossima stagione televisiva. La trasmissione sarà visibile in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo.

La prima puntata sarà rilasciata a partire dal prossimo 23 settembre e la particolarità del format è che esso sarà ambientato nell’iconico Fabbrica di Cioccolato. Luogo, questo, ideato nel ’64 dallo scrittore britannico Roald Dahl e che è stato portato sul cinema tre volte: la prima nel ’71 con il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, la seconda nel 2005 con La Fabbrica di Cioccolato e l’ultima nel 2023 con Wonka.

Su Netflix, non tutti gli appuntamenti saranno mandati in onda il 23 settembre. Per vedere il finale, infatti, occorrerà attendere una settimana, fino al 30 settembre.

Nello show gareggiano 12 coppie di concorrenti

Durante Wonka’s The Golden Ticket gareggiano dodici coppie di concorrenti. Esse sono formate da altrettanti possessori del Golden Ticket, che nelle iconiche pellicole cinematografiche permettevano ai giovani protagonisti di entrare all’interno della Fabbrica di Cioccolato, e da un loro accompagnatore.

Negli appuntamenti che compongono la prima edizione del reality, i vari partecipanti dovranno cimentarsi in numerose prove. Esse consisteranno in delle sfide che metteranno a dura prova le capacità fisiche e mentali dei protagonisti. Ovviamente, considerata la location nella quale si svolgerà l’intera competizione, i protagonisti dovranno fare di tutto pur di riuscire a resistere alle tentazioni golose.

Al termine del reality, solamente una coppia otterrà la vittoria della trasmissione e porterà a casa un ingente montepremi, che nelle intenzioni degli organizzatori potrebbe permettere ai fortunati vincitori di cambiare per sempre le loro vite.

Wonka’s The Golden Ticket, la partecipazione speciale di Rusty Goffe

Nel corso di Wonka’s The Golden Ticket partecipa un ospite decisamente speciale. Si tratta di Rusty Goffe, celebre attore che ha fatto parte del cast del film su Willy Wonka del 1971, nel quale interpretava uno degli Umpa Lumpa, popolazione immaginaria ideata da Dahl.

Del progetto si è molto parlato anche a causa della decisione dei produttori di utilizzare l’intelligenza artificiale, in collaborazione con la società ElevenLabs, per ricreare la voce originale di Gene Wilder. Si tratta dell’attore che ha interpretato Willy Wonka nella pellicola del 1971 e che è scomparso nel 2016 all’età di 83 anni.