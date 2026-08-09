Da qualche giorno è disponibile, su Netflix, la serie tv Cent’anni di solitudine 2. Si tratta del secondo capitolo della produzione tratta dall’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Marquez.

Cent’anni di solitudine 2, regista e dove è girata

Realizzata dalla casa di produzione Dynamo, la serie tv Cent’anni di solitudine 2 è curata con la collaborazione di Netflix, dove è andata in onda già la prima stagione. La serie tv, diffusa a livello internazionale con il titolo originale Cien años de soledad, è composta da un totale di otto episodi. I primi sette hanno una durata di un’ora ciascuno e sono stati rilasciati il 5 agosto scorso. L’ultimo, invece, avrà una durata pari a quella di una pellicola e sarà rilasciata il 26 agosto.

Con Cent’anni di solitudine è confermata la tendenza a trasformare in serie tv le grandi opere letterarie del passato. Sempre su Netflix, due anni fa, è andata in onda The Decameron, ispirata alla raccolta di novelle firmate da Giovanni Boccaccio. Numerose sono anche le produzioni nate dalla saga di Sherlock Holmes di William Shakespeare, da Watson (che ha debuttato l’anno scorso) a Young Sherlock, che su Prime Video ha esordito lo scorso marzo. Anche l’Italia non è immune da tale fenomeno: a gennaio 2025, Rai 1 ha puntato su Il Conte di Montecristo, tratta dal romanzo di Alexander Dumas.

Cent’anni di solitudine 2, la trama

Girata interamente in Colombia, in Cent’anni di solitudine 2 si riparte esattamente da dove si era interrotta la narrazione nella stagione precedente. Il colonnello Aureliano Buendía ha oramai riconquistato il paese e immediatamente decide di mostrarsi inflessibile. Il generale Moncada viene fucilato e la sua morte è destinata ad avere pesanti ripercussioni sui gemelli José Arcadio Segundo e Aureliano Segundo.

Spoiler finale

Intanto, nel corso della seconda stagione della serie tv, l’equilibrio della città è sconvolto dall’arrivo della ferrovia. Se da una parte rende la località più moderna, dall’altra l’avvento di tale innovazione cambia irrimediabilmente il volto del paese. D’altronde, in città sbarca il capitalismo rappresentato dalla Compagnia Bananiera, multinazionale destinata a rivoluzione il tessuto sociale locale.

Cent’anni di solitudine 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Cent’anni di solitudine 2.