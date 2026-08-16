Domenica 16 agosto 2026 va in scena il Palio di Siena. Si tratta di una tradizione che affonda le proprie radici nel Medioevo e che ancora oggi, dopo secoli, continua a essere uno degli eventi più attesi dell’estate.

Palio di Siena 16 agosto 2026, le contrade protagoniste

Quello del 16 agosto è la seconda corsa dell’anno per il Palio di Siena ed è svolta in onore di Madonna dell’Assunta. La precedente, invece, è andata in scena il 2 luglio ed era in onore della Madonna di Provenzano.

Come da tradizione, nella centrale Piazza del Campo di Siena si sfidano dieci contrade. Esse sono Oca, Selva, Chiocciola, Istrice, Nicchio, Torra e Lupa, estratte a sorte lo scorso luglio. A queste si aggiungono anche Giraffa, Onda e Aquila, vincitrice della corsa del 2 luglio. Non presenziano ai nastri di partenza della competizione Drago, Pantera, Leocorno, Bruco, Tartuca, Civetta e Valdimontone.

La diretta su LA7

Così come negli ultimi anni, anche la corsa del 16 agosto 2026 del Palio di Siena è visibile, in diretta e in esclusiva, su La7. La competizione vera e propria dovrebbe partire intorno alle ore 19:00, ma la diretta televisiva è destinata a partire molto prima.

Già dalle ore 16:40, infatti, inizia il collegamento televisivo da Piazza del Campo di Siena. Nelle ore che precedono la corsa, le telecamere della rete di Urbano Cairo raccontano le tradizionali fasi che precedono l’appuntamento, a partire dal Corteo Storico.

Dal punto di vista televisivo, il Palio di Siena si conferma essere un appuntamento ancora in grado di attirare l’attenzione. La corsa di luglio, disputata il 3 dopo un rinvio causato dal maltempo, ha tenuto compagnia, su La7, a 392 mila spettatori, con una share del 4,6%.

Palio di Siena 16 agosto 2026, il racconto di La7

In cabina di commento del Palio di Siena, anche nella corsa del 16 agosto, torna Pierluigi Pardo, fra i telecronisti calcistici più noti del nostro paese, da diverso tempo voce di spicco di DAZN. Al suo fianco torna Giovanni Mazzini, grande conoscitore del Palio nonché di tutte le tradizioni ad esso connesse.

Ad affiancare i due commentatori c’è, in qualità di inviato, il giornalista Andrea Milluzzi. A quest’ultimo è assegnato il compito di girare per le vie di Siena, analizzando in che modo vivono l’attesa della corsa le varie contrade, raccogliendo storie, voci e retroscena della giornata.

Il racconto, infine, è arricchito anche da Elena Testi, che seguirà la manifestazione dalla Sala del Mappamondo del Comune di Siena insieme ad alcuni ospiti.