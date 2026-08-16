Venom – La morte è solo l’inizio è il film action-fantascientifico del 2021 diretto da Andy Serkis, in onda su Rai 4 e disponibile su RaiPlay. Il film, conosciuto anche con il titolo Venom – La furia di Carnage (Venom: Let There Be Carnage), è il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al celebre antieroe Marvel e vede nuovamente Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock e del simbionte Venom.

Questa volta Eddie deve vedersela con Cletus Kasady, serial killer interpretato da Woody Harrelson che, dopo essere entrato in contatto con una parte del simbionte di Venom, diventa il terrificante Carnage. Al suo fianco c’è Frances Barrison, alias Shriek, interpretata da Naomie Harris.

Regia, produzione e protagonisti del film Venom – La morte è solo l’inizio

La regia è firmata da Andy Serkis, mentre la sceneggiatura è di Kelly Marcel, su una storia sviluppata dalla stessa Marcel insieme a Tom Hardy.

Protagonista assoluto è Tom Hardy, che torna nel doppio ruolo di Eddie Brock e Venom. Il rapporto tra il giornalista e il simbionte è uno degli elementi centrali del film: i due vivono ormai insieme, ma la convivenza è tutt’altro che semplice.

Woody Harrelson interpreta Cletus Kasady, pericolosissimo serial killer già introdotto nel finale del primo Venom. Dopo essere entrato in contatto con il sangue di Eddie, Cletus diventa l’ospite di Carnage, un simbionte rosso molto più aggressivo e apparentemente più potente di Venom.

Tornano inoltre Michelle Williams come Anne Weying e Reid Scott nel ruolo di Dan Lewis, mentre Naomie Harris interpreta Frances Barrison/Shriek e Stephen Graham è il detective Patrick Mulligan.

Dove è stato girato?

Venom – La morte è solo l’inizio è ambientato principalmente a San Francisco, città nella quale vive Eddie Brock, e numerose scene sono state realmente girate nella città californiana.

Tra le location riconoscibili figurano Tenderloin, North Beach, Nob Hill, Potrero Hill, il Palace of Fine Arts e Grace Cathedral, che diventa lo scenario della spettacolare resa dei conti finale.

Le riprese hanno interessato anche il vero San Quentin State Prison.

Una parte consistente della produzione è stata però realizzata nel Regno Unito, soprattutto ai Warner Bros. Studios Leavesden nell’Hertfordshire. Altre sequenze sono state girate a Londra e in diverse località inglesi.

Trama del film Venom – La morte è solo l’inizio

Eddie Brock cerca di ricostruire la propria carriera giornalistica mentre continua la complicata convivenza con Venom.

Il simbionte vorrebbe utilizzare continuamente i propri poteri e soprattutto desidera divorare i criminali, mentre Eddie tenta disperatamente di impedirgli di attirare l’attenzione.

Una grande occasione professionale arriva grazie a Cletus Kasady, serial killer detenuto nel carcere di San Quentin e condannato a morte.

Cletus accetta di parlare soltanto con Eddie.

Durante i loro incontri, Venom riesce a osservare alcuni disegni realizzati dal detenuto e individua il luogo nel quale sono stati nascosti i corpi delle sue vittime. La scoperta rilancia la carriera di Eddie e contribuisce alla condanna definitiva di Kasady.

Prima dell’esecuzione, però, Cletus chiede di incontrarlo ancora una volta.

Durante il confronto morde la mano di Eddie, ingerendo involontariamente una piccola parte del simbionte.

Nasce così Carnage.

Quando comincia l’esecuzione mediante iniezione letale, il nuovo simbionte emerge dal corpo di Cletus e scatena una carneficina nel carcere.

Kasady è nuovamente libero e ha un obiettivo preciso: ritrovare il suo grande amore Frances Barrison, rinchiusa da anni nel Ravencroft Institute.

Chi sono Carnage e Shriek?

Carnage nasce da una parte di Venom entrata nel corpo di Cletus Kasady.

La sua natura lo rende particolarmente potente e Venom stesso rimane terrorizzato quando scopre di dover affrontare un simbionte rosso.

Cletus e Carnage condividono il desiderio di vendetta, ma il loro rapporto è molto diverso da quello costruito da Eddie e Venom.

Accanto a loro troviamo Frances Barrison/Shriek, la donna amata da Cletus fin dall’adolescenza. Frances possiede la capacità di produrre devastanti onde sonore attraverso le proprie urla.

Questo potere rappresenta però anche un problema per Carnage, perché i simbionti sono estremamente vulnerabili ai suoni ad alta frequenza.

Nel frattempo anche il rapporto tra Eddie e Venom entra in crisi.

Venom è stanco delle regole imposte dal giornalista e vorrebbe essere libero di utilizzare i propri poteri. Dopo un violentissimo litigio, decide quindi di abbandonare Eddie.

I due iniziano a vivere separatamente, ma scoprono rapidamente di avere bisogno l’uno dell’altro.

Quando Cletus e Carnage diventano una minaccia incontrollabile, Anne riesce a ritrovare Venom e lo convince a riconciliarsi con Eddie.

Il simbionte torna quindi nel corpo del giornalista e i due partono insieme per affrontare Carnage.

Spoiler finale: come finisce Venom – La morte è solo l’inizio?

Cletus e Frances rapiscono Anne e il detective Mulligan e li portano a Grace Cathedral, dove intendono celebrare il loro matrimonio.

Eddie e Venom arrivano alla cattedrale e affrontano Carnage.

Lo scontro sembra inizialmente senza speranza: Carnage è più forte di Venom e riesce ripetutamente ad avere la meglio sul suo avversario.

Eddie nota però una differenza fondamentale.

Lui e Venom, nonostante i continui litigi, hanno imparato a funzionare come una vera unità. Cletus e Carnage, invece, non sono realmente in sintonia.

Il loro punto debole diventa Frances.

Carnage vorrebbe liberarsi di Shriek perché le sue urla rappresentano una minaccia per i simbionti, mentre Cletus ama profondamente la donna e cerca di proteggerla.

Carnage e Cletus muoiono?

Sì. Durante la battaglia finale Shriek utilizza il proprio urlo, provocando la separazione tra i simbionti e i rispettivi ospiti.

Venom riesce quindi a raggiungere Carnage e lo divora, eliminandolo definitivamente.

Cletus rimane senza il simbionte.

Prima di morire rivela a Eddie che, dietro tutta la violenza e la provocazione, ciò che desiderava realmente era la sua amicizia. Venom, però, non gli concede alcuna possibilità di redenzione e uccide Cletus Kasady divorandogli la testa.

Anche Frances muore quando la cattedrale crolla.

Il detective Mulligan, invece, sopravvive. Poco dopo i suoi occhi assumono una misteriosa colorazione blu, anticipando una possibile trasformazione.

Eddie e Venom sono ormai ricercati e decidono quindi di fuggire, concedendosi finalmente una vacanza su una spiaggia tropicale.

La scena finale con Spider-Man

Il film contiene una fondamentale scena durante i titoli di coda.

Venom sta spiegando a Eddie che la mente collettiva dei simbionti possiede una quantità enorme di conoscenze accumulate attraverso differenti universi.

Improvvisamente qualcosa cambia.

La stanza nella quale si trovano viene trasformata e Eddie e Venom sembrano essere stati trasportati in un altro universo.

Sul televisore compare J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons, mentre racconta che la vera identità di Spider-Man è stata svelata.

Sullo schermo appare quindi Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Venom sembra riconoscerlo e si avvicina alla televisione, lasciando intendere l’esistenza di un misterioso collegamento tra il simbionte e Spider-Man.

Cast completo del film Venom – La morte è solo l’inizio