Giovedì 2 luglio torna il tradizionale appuntamento con il Palio di Siena 2026. La storica giostra equestre è proposta, in diretta, su La7.

Palio di Siena 2026, il 16 agosto la seconda corsa

Il Palio di Siena 2026 è articolato, come sempre, in due corse. La prima si svolge il 2 luglio, mentre la seconda è prevista il 16 agosto. In entrambe le occasioni, la storica cornice che ospita la giostra è la centrale Piazza del Campo di Siena, vero e proprio simbolo della città.

Sono dieci le contrade ai nastri di partenza nella corsa del 2 luglio. Solitamente, sette sono qualificate di diritto, essedo quelle che non hanno corso nell’ultimo Palio, mentre tre sono estratte a sorte. A causa della squalifica per un’edizione del Nicchio, però, negli scorsi giorni sono state estratte eccezionalmente quattro contrade.

Le protagoniste del Palio di Siena del 2 luglio sono Aquila, Bruco, Civetta, Drago, Giraffa, Leocorno, Oca, Onda, Torre e Valdimonte.

Pierluigi Pardo confermato nel ruolo di telecronista

Dal punto di vista televisivo, per il quarto anno di fila il Palio di Siena è trasmesso in diretta e in esclusiva da La7. La rete di Urbano Cairo apre il collegamento, il 2 luglio, a partire dalle ore 17:10 circa. Confermata, al commento, la coppia composta da Pierluigi Pardo, fra i commentatori di DAZN dei Mondiali di Calcio, e Giovanni Mazzini, storico e grande conoscitore della tradizione.

Nel corso della diretta è attesa la partecipazione di Andrea Milluzzi. L’inviato accompagna i telespettatori alla scoperta dell’atmosfera che precede la corsa, con servizi dedicati ai preparativi, ai retroscena e agli aneddoti che coinvolgono l’intera città. Il racconto dell’evento è firmato anche da Elena Testi, che segue il Palio dalla Sala del Mappamondo del Comune di Siena, dalla quale commenta l’evento insieme agli ospiti presenti.

Palio di Siena 2026, lo speciale del 1° luglio

La7 ha deciso di proporre un focus sul Palio di Siena 2026, promosso dal Consorzio per la tutela del Palio, già a partire dal 1° luglio. Nella programmazione tv della rete, a partire dalle ore 23:00, prende il via lo speciale dal titolo Palio di Siena L’Attesa.

Durante l’appuntamento, il pubblico a casa ha la possibilità di seguire, mediante delle immagini esclusive, tutti i preparativi che, oramai da secoli, accompagnano la notte precedente alla corsa e che interessano i fantini e l’intera città. Inoltre, per entrare nel clima della corsa, è mandata in onda un’ampia sintesi dell’edizione dello scorso anno, con i due Palii terminati con le vittorie di Oca e Valdimonte.