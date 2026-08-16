Domenica 16 agosto, su Real Time, va in onda 90 giorni per innamorarsi Prima dei 90 giorni. La trasmissione è visibile in prima serata, a partire dalle ore 22:00 circa.

90 giorni per innamorarsi Prima dei 90 giorni, il docu-reality spin off di 90 giorni per innamorarsi

Su Real Time, dunque, torna 90 giorni per innamorarsi Prima dei 90 giorni, la trasmissione spin off di 90 giorni per innamorarsi. Si tratta di un docu-reality originario degli Stati Uniti e che segue le avventure di una serie di coppie che hanno aderito al programma del cosiddetto visto k-1.

Si tratta di una soluzione burocratica che permette al partner straniero di un cittadino americano di entrare negli Stati Uniti per convolare a nozze. Tale permesso ha una durata di 90 giorni e da qui deriva il titolo dello show. Se entro tale lasso di tempo la coppia non ufficializzerà il matrimonio il visto scadrà e il partner straniero dovrà abbandonare gli USA.

Nello spin off denominato Prima dei 90 giorni, il format si concentra sulle relazioni che sono nate online, con le telecamere che seguono il primo incontro di persona dei promessi sposi.

Rick confessa a Trish un segreto

La società che cura la realizzazione dello show 90 giorni per innamorarsi Prima dei 90 giorni è la TLC, che ha già curato diversi altri format in onda poi su Real Time, fra cui Pericolosamente Obesi, attualmente in rotazione nel prime time del giovedì sulla rete visibile al canale 31 del digitale terrestre.

Durante l’appuntamento del 16 agosto sono protagonisti, in primis, Rick e Trish. La coppia deve fare i conti con grandi difficoltà, soprattutto legate alla notevole differenza di età. Lui, infatti, ha 52 anni mentre lei ne ha 25. La loro unione, con il passare dei giorni insieme, diventa tutt’altro che serena, in quanto vengono a galla dei problemi. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nel momento in cui Rick confessa un segreto sconvolgente alla compagna.

90 giorni per innamorarsi Prima dei 90 giorni, Laura e Birkan

Nella puntata di oggi della trasmissione è dato spazio a un’altra coppia, ovvero quella formata da Laura e Birkan. Anche in questo caso, i due hanno una notevole differenza d’età: lei ha 47 anni e lavora come insegnante, mentre lui ha 26 anni ed è originario della Turchia.

Durante la puntata di domenica 16 agosto, l’equilibrio della coppia viene meno quando lei scopre una verità legata all’uomo. Quest’ultimo, infatti, nel suo paese di origine ha dei debiti finanziari.