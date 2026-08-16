Ennesima novità nella programmazione tv di Rete 4. Nel talk dell’access prime time 4 di Sera News, infatti, arriverà la giornalista Sabrina Scampini.

Sabrina Scampini 4 di Sera News, la pausa estiva è durata poche settimane

Per Sabrina Scampini, dunque, la pausa estiva è durata decisamente molto poco. La giornalista, per tutta la passata stagione, è andata in onda nei pomeriggi di Rete 4 con il programma Diario del Giorno. Un impegno costante, che è terminato il 24 luglio scorso.

Sono passate circa tre settimane e Sabrina Scampini si appresta, ora, a tornare già in onda. Domenica 16 agosto, infatti, la giornalista guiderà le puntate di 4 di Sera News, talk show che racconta, in circa un’ora, l’attualità nazionale e internazionale, con un approfondimento specialmente dedicato alla politica.

Terminata l’avventura di Alessandra Viero

L’arrivo di Sabrina Scampini nel talk dell’access prime time coinciderà con l’addio alla trasmissione di Alessandra Viero. La giornalista, anche lei impegnata fino a luglio con il programma di prime time Quarto Grado, è sbarcato alla conduzione del talk esattamente quindici giorni fa, ovvero il 1° agosto. Viero, a sua volta, ha sostituito Francesco Vecchi, che è colui che ha guidato il maggior numero di puntate della versione estiva di 4 di Sera News, avendo esordito il 1° giugno.

Come già accaduto con Viero, anche con Sabrina Scampini non ci sarà più la suddivisione fra 4 di Sera News e 4 di Sera Weekend. La giornalista, infatti, sarà al timone sia degli appuntamenti feriali che di quelli del sabato e della domenica.

Per la giornalista non si tratterà di un debutto nell’access prime time, dove ha già lavorato in passato. Nell’estate di tre anni fa, infatti, ha sostituito in alcune puntate Veronica Gentili a Controcorrente, mentre nel 2024, da gennaio a settembre, ha guidato Stasera Italia.

Sabrina Scampini 4 di Sera News, il 30 agosto l’ultima puntata

Quella a 4 di Sera News sarà, per Sabrina Scampini, una parentesi breve. La giornalista, infatti, rimarrà nel programma solamente per due settimane, fino al 30 agosto prossimo. Dal giorno seguente, 4 di Sera News tornerà al suo legittimo proprietario, ovvero Paolo Del Debbio, che andrà in onda, salvo improvvise modifiche di programmazione, fino alla prossima estate.

Come è noto, da settembre 4 di Sera News cambierà la propria programmazione tv, andando in onda dal lunedì al giovedì. Il venerdì, il sabato e la domenica non sarà più proposta la versione denominata Weekend, bensì la novità RealPolitik con Tommaso Labate, che da format di prima serata si trasforma, così, in uno show del daytime.