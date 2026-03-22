Domenica 22 marzo, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di 90 giorni per innamorarsi e poi. La trasmissione prende il via alle ore 22:00 circa, sulla rete al canale 31 del digitale terrestre.

90 giorni per innamorarsi e poi 22 marzo, prosegue il docu-reality

Realizzato dalle società Sharp Entertainment e Sony Pictures Television, la trasmissione appartiene al genere del docu-reality. Il programma segue, anche questa settimana, le avventure di una serie di coppie che, negli Stati Uniti, hanno al cosiddetto visto K-1.

Si tratta di un permesso grazie al quale il partner straniero di un cittadino americano ottiene il diritto ad entrare negli Stati Uniti per convolare a nozze. Il matrimonio, come indica anche il titolo dello show, deve avvenire entro i 90 giorni: in caso contrario, il visto scade ed il cittadino deve abbandonare il paese.

Le telecamere mostrano ciò che accade a coloro che sono riusciti effettivamente a diventare marito e moglie entro lo scadere del tempo.

Non accennano a diminuire le tensioni fra le coppie

Durante 90 giorni per innamorarsi e poi del 22 marzo, nell’evento di Yara continua ad essere alta la tensione fra i protagonisti. Un iniziale confronto fra Loren ed Elizabeth coinvolge, ben presto, anche i rispettivi partner. Andrei, in particolare, confessa di aver letto alcuni dei messaggi che le due donne si sono scambiate nel passato. Alex, però, va su tutte le furie, al punto da decidere, insieme alla compagna, di abbandonare l’evento, nonostante i tentativi di Yara di farli restare.

Nel frattempo, nella puntata di oggi della trasmissione, Matt e Jasmine hanno un confronto. L’uomo, nel faccia a faccia, rivolge alla compagna una domanda decisamente molto importante, che potenzialmente potrebbe cambiare, per sempre, le loro vite.

90 giorni per innamorarsi e poi 22 marzo, Darcey chiede aiuto a Stacey

Intanto, nel corso di 90 giorni per innamorarsi e poi di domenica 22 marzo, Darcey sente il bisogno di avere un confronto e, così, chiede aiuto a Stacey. Chi non sta attraversando un momento spensierato è, sicuramente, Gino. Quest’ultimo ammette di sentirsi un po’ solo ma, nel frattempo, pianifica la sua vendetta.

Infine, il viaggio di Kara e Guillermo ha delle difficoltà. Nonostante il tentativo di riconciliazione, i due hanno ancora dei grossi problemi, legati soprattutto alla mancanza di fiducia ed al risentimento che la donna ha nei confronti del partner per quel che è avvenuto subito dopo il parto.