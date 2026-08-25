Mercoledì 2 settembre prende il via Matrimonio a prima vista 17 e di seguito vi sveliamo chi sono i protagonisti. Il format, come sempre, è trasmesso su Real Time dalle ore 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista 17 protagonisti, le future spose

Fra le future spose di Matrimonio a prima vista 17 c’è Adele. Ha 39 anni, è di Salerno e fa la coach del benessere. Ha un rapporto complesso con la mamma, mentre con il padre, scomparso un anno fa, aveva un legame profondo e speciale. Ama viaggiare, allenarsi, ballare latino-americano e trascorrere del tempo con gli amici e spera di conoscere un uomo maturo e affidabile, in grado di farla sentire una priorità.

La seconda protagonista del dating show è Giulia, responsabile del recupero crediti di 32 anni. È di Torino e ama particolarmente il suo lavoro, al punto da considerare i colleghi una sorta di seconda famiglia. Non ha mai conosciuto il padre biologico, mentre è legatissima alle sorelle. Si definisce solare, espansiva e instancabile, oltre che romantica.

Terza e ultima sposa è Sonia. Anche lei è di Torino, ha 38 anni ed è un’insegnante di ginnastica ritmica, trasformando la sua passione in lavoro. In passato è stata sposata per dieci anni, per poi interrompere il rapporto dopo aver scoperto il tradimento dell’ex marito con quella che era la sua testimone di nozze. Nonostante tutto continua ad affrontare la vita con positività e grande energia e si augura di incontrare una persona dinamica e capace di trasmetterle serenità.

Matrimonio a prima vista 17 protagonisti, i futuri mariti

Spostando l’attenzione sui futuri mariti, a Matrimonio a prima vista 17 c’è Fabrizio. Lavora nel settore commerciale, ha 43 anni ed è di Piacenza. Ha una figlia di otto anni e un rapporto sereno con l’ex moglie. La sua grande passione sono i motori, al punto da organizzare eventi internazionali, e spera di conoscere una donna in grado di entrare con naturalezza nella sua dimensione quotidiana. Si sente pronto a costruire un nuovo progetto di vita e non esclude di diventare padre per la seconda volta.

Nello show c’è Fabio, 38enne di Polla, in provincia di Salerno. È il co-proprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante giappo-pizzeria e vive nella villetta di famiglia, occupando l’appartamento al piano inferiore rispetto a quello dei genitori. Con la sorella si prende cura della mamma, rimasta invalida diversi anni fa in seguito a un ictus. Si definisce sincero e romantico e in passato ha avuto una sola storia d’amore importante, interrotta dopo sette anni.

Infine, a Matrimonio a prima vista 17 c’è Ivan, 39enne di Torino. Nella vita è il responsabile di un punto vendita della grande distribuzione organizzata, vive da solo e ha numerosi interessi, fra cui il cinema, lo sport, la lettura e le visite ai musei. Ha un legame molto forte con i genitori, che considera un esempio di equilibrio e stabilità, oltre che un modello di coppia a cui vorrebbe ispirarsi. Da anni fa parte di un ordine cavalleresco di tradizione cristiana e si sente pronto a creare una famiglia.

Non cambiano gli esperti

Nessuna novità, in Matrimonio a prima vista 17, riguarda il cast di esperti. Nello show sono confermati la psicoterapeuta Nada Loffredi, l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante. A loro è affidato il compito di seguire il percorso delle tre coppie protagoniste. Marito e moglie convoleranno a nozze al buio e si conosceranno solamente all’altare. A seguire affrontano il viaggio di nozze insieme e una convivenza, al termine della quale devono decidere se rimanere sposati o se, invece, divorziare.