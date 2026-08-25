Con la fine dell’estate prende forma anche la nuova stagione televisiva. Settembre porterà il ritorno di alcuni dei programmi più attesi dal pubblico, tra talent show, reality e grandi produzioni di prima serata.

Ad aprire il calendario sarà X Factor, seguito dal Grande Fratello Vip, mentre nelle settimane successive torneranno anche Amici 27, Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Ecco tutte le date da segnare in agenda.

X Factor inaugura la stagione il 10 settembre

Il primo grande appuntamento dell’autunno sarà X Factor 2026, in partenza giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Le prime puntate saranno dedicate alle Audition, il momento in cui i candidati si presenteranno davanti ai giudici per conquistare un posto nel talent. L’edizione sarà caratterizzata anche dall’esordio di Irama, nuovo giudice chiamato a raccogliere il testimone di Achille Lauro.

Accanto a lui torneranno Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, mentre alla conduzione è confermata Giorgia.

Grande Fratello Vip riparte il 14 settembre

Pochi giorni dopo sarà la volta del Grande Fratello Vip, che tornerà in prima serata su Canale 5 da lunedì 14 settembre.

Alla guida del reality è confermata Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La trasmissione prenderà inizialmente il via con il tradizionale appuntamento del lunedì sera. Nel corso della stagione potrebbero poi aggiungersi ulteriori serate, come già accaduto nelle edizioni precedenti.

Amici 27 dovrebbe debuttare il 20 settembre

Per Amici 27 manca ancora l’annuncio ufficiale, ma tutto lascia pensare a una partenza domenica 20 settembre su Canale 5.

Come da tradizione, la prima puntata sarà dedicata alla formazione della nuova classe di allievi. Dal giorno successivo prenderà il via anche il consueto appuntamento quotidiano con il daytime.

Al timone del talent tornerà Maria De Filippi, pronta ad accompagnare una nuova generazione di giovani artisti nel loro percorso di crescita.

Tale e Quale Show torna il 23 settembre

Tra gli appuntamenti più attesi della Rai figura anche Tale e Quale Show, che riprenderà mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 1.

Carlo Conti guiderà ancora una volta il varietà dedicato alle imitazioni musicali, con un nuovo gruppo di concorrenti chiamati a trasformarsi nei grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

Ballando con le Stelle apre ottobre

Qualche giorno più tardi toccherà a Ballando con le Stelle, che inaugurerà la sua ventunesima edizione sabato 3 ottobre su Rai 1.

Il dance show condotto da Milly Carlucci tornerà con un cast completamente rinnovato e con le immancabili sfide sulla pista da ballo, uno degli appuntamenti più seguiti del sabato sera.

Programmi tv settembre 2026: le date da ricordare

Il calendario delle principali partenze della stagione televisiva è già ricco di appuntamenti:

10 settembre: X Factor (Sky e NOW)

X Factor (Sky e NOW) 14 settembre: Grande Fratello Vip (Canale 5)

Grande Fratello Vip (Canale 5) 20 settembre (data non ancora ufficiale): Amici 27 (Canale 5)

Amici 27 (Canale 5) 23 settembre: Tale e Quale Show (Rai 1)

Tale e Quale Show (Rai 1) 3 ottobre: Ballando con le Stelle (Rai 1)

Con questi debutti entrerà nel vivo la stagione televisiva 2026/2027, che offrirà al pubblico un palinsesto ricco di intrattenimento, musica, spettacolo e grandi sfide tra talenti e personaggi del mondo dello spettacolo.