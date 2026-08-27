Giovedì 27 agosto torna, su Real Time, il programma Pericolosamente Obesi. La puntata prende il via, come ogni settimana, dalle ore 21:25 circa, sulla rete visibile al canale 31 del digitale terrestre.

Pericolosamente Obesi 27 agosto, il dottor Charles Procter in prima linea per aiutare due nuovi pazienti

Distribuita a livello internazionale con il titolo Dangerously Obese, la trasmissione è realizzata dalla TLC, emittente degli Stati Uniti nella quale ha debuttato. Come in tutti gli altri appuntamenti, anche quelli odierni mettono al centro le storie di due nuovi pazienti che si affidano alle cure del dottor Charles Procter per superare il loro problema legato all’obesità.

I protagonisti, in particolare, raccontano la loro storia e poi raggiungono la città di Atlanta, dove ha sede lo studio del dottor Procter, che li visita e predispone per loro un piano di dimagrimento. Al termine degli episodi sono mostrati i risultati ottenuti dai protagonisti, che svelano quanti chili sono riusciti a perdere.

Gli episodi, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

La storia di Keith

A Pericolosamente Obesi del 27 agosto è raccontata, in primis, la storia di Keith Cooper. L’uomo ha lavorato per anni come imprenditore nel settore culinario, ma ben presto, a causa della sua grave situazione legata al peso, ha dovuto mettere da parte il lavoro. Gli eccessivi chilogrammi accumulati, oltre a rendere la sua salute precaria, stanno mettendo a rischio anche il suo matrimonio. Per l’eccessivo peso, Keith non riesce oramai più a fare neanche le minime attività quotidiane e ciò sta incrinando il rapporto con la moglie Adrienne.

In Pericolosamente Obesi di oggi, Keith ha deciso di riprendere in mano la sua vita e affrontare un percorso di dimagrimento per potersi sottoporre a un intervento di chirurgia bariatrica.

Pericolosamente Obesi 27 agosto, la storia di Crystal

Nella seconda puntata di oggi di Pericolosamente Obesi è proposto un focus sulla storia di Crystal. Quest’ultima soffre di un problema legato alla dipendenza dal cibo ed è in un forte stato di sovrappeso sin da quando era molto bambina. Per molti anni ha nascosto a tutti, amici e famigliari compresi, la sua omosessualità e tale condizione ha creato in lei non poco stress, che ha ulteriormente peggiorato la sua obesità. Oggi ha finalmente trovato il coraggio di vivere la propria sessualità alla luce del sole e vuole perdere chili per riprendere in mano la sua vita.