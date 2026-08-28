Quale futuro per Italia’s Got Talent? La domanda sorge spontanea, considerando che ad oggi il talent show sembra completamente sparito dai radar.

Futuro Italia’s Got Talent, nessuna notizia sulla prossima edizione

Al momento, Italia’s Got Talent non risulta essere nei palinsesti della prossima stagione televisiva. Questa, almeno, è la conclusione che si può trarre dal fatto che i casting per partecipare come concorrente al talent siano chiusi oramai da mesi.

Da diverso tempo, infatti, la fase della selezione dei talenti da portare sul palco di Italia’s Got Talent era curata dalla Fremantle Italia. Sul sito della società di produzione, tuttavia, non vi sono informazioni legate al programma e i casting non sono disponibili.

Le Audizioni registrate in passato

Un altro indizio che fa propendere verso un possibile stop di Italia’s Got Talent è legato alle tempistiche. Lo scorso anno, le Audizioni sono state registrate fra la primavera e l’estate e la messa in onda ha occupato l’intero periodo autunnale, con la prima puntata rilasciata il 5 settembre e la finale, invece, trasmessa in diretta nella notte del 31 ottobre.

Attualmente siamo alla fine di agosto e, per il momento, non è stata fornita alcuna informazione in merito a eventuali nuove Audizioni. Ciò significa che, anche qualora dovesse essere confermato, il talent di certo non tornerà in televisione entro la fine di quest’anno.

Anche dai social non arrivano informazioni sulla realizzazione di una eventuale nuova edizione. Nei seguitissimi profili dello show, che solamente su Facebook ha oltre 2 milioni di seguaci, non vi sono nuovi post dallo scorso 4 marzo.

Futuro Italia’s Got Talent, dai fasti di Canale 5 a grande scomparso dai palinsesti

Quella di Italia’s Got Talent è una parabola discendente. Dopo la puntata pilota del 2009, la prima edizione ha debuttato su Canale 5 nel 2010, dove è rimasto fino al 2015 ottenendo eccezionali dati di ascolto nel prime time del sabato. Lo show, almeno dal punto di vista della popolarità, ha iniziato a perdere smalto dal 2015, quando il talent è passato su Sky, dove ha perso progressivamente sempre più centralità.

Nel 2023, dopo che la piattaforma satellitare aveva scelto di sospendere la messa in onda, Italia’s Got Talent è sbarcato su Disney+. Tale emittente streaming ha proposto due edizioni, l’ultima lo scorso anno. Le puntate sono andate in onda in chiaro su TV8 dallo scorso marzo, ma gli ascolti hanno confermato la crisi del format. Gli appuntamenti, infatti, hanno ottenuto una share media del 2,2%.