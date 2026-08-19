Un one man show molto particolare, nel quale il dietro le quinte diventa protagonista. Si tratta di Prima della Prima, spettacolo che segna il debutto a teatro di Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia Prima della Prima, nuova esperienza professionale per il conduttore

In attesa di nuovi impegni in tv, dunque, Filippo Bisciglia ha deciso di dedicarsi al mondo del teatro. D’altronde, il conduttore ha dalla sua parte una discreta esperienza nello spettacolo, nel quale ha esordito nel 2006 partecipando come concorrente in gara al Grande Fratello.

Da anni è il conduttore di uno dei format di maggior successo della televisione italiana, cioè Temptation Island, che guida sin dalla seconda edizione, proposta su Canale 5 nel 2014. I suoi impegni in tv, tuttavia, si limitano solamente al reality show estivo e in inverno il conduttore sparisce dai radar.

Per colmare tale vuoto, Filippo Bisciglia ha scelto di dedicarsi al teatro, diventando il protagonista di Prima della Prima.

Filippo Bisciglia Prima della Prima, la trama

La trama di Prima della Prima è decisamente innovativa. L’idea che sta alla base del progetto, infatti, è quella di trasformare il dietro le quinte nel centro delle scene. La narrazione avviene interamente in un camerino, luogo che raccoglie le ansie, le paure e le inquietudini degli artisti.

Lo spettacolo, realizzato dalla società Fiore Entertainment, è un one man show che mischia momenti di ironia ad altri di riflessione su alcune delle grandi tematiche della nostra era. La regia è di Siddhartha Prestinari, mentre le coreografie sono firmate da Ilir Shaqiri. Le musiche sono di Ivan Lazzara.

In Prima della Prima, il conduttore Filippo Bisciglia dà spazio ad aneddoti e racconti personali, ulteriormente arricchiti dalla presenza di cimeli, amuleti, fotografie, locandine e copioni. Suddiviso in due atti, lo show ha una durata di circa 90 minuti.

Il calendario

Ad oggi sono numerose le date già annunciate, in diverse città del nostro paese. L’esordio di Prima della Prima è fissato, per il momento, al Teatro Alfieri di Torino, nella giornata del 13 novembre. Previste due repliche, il 14 e il 15 novembre.

La tournée prosegue al Teatro Verdi di Firenze il 28 novembre e al Teatro Lyrick di Assisi il 7 dicembre. Filippo Bisciglia riparte con il tour a gennaio: il 29 al Teatro Verdi di Montecatini, il 30 e il 31 al Teatro Brancaccio di Roma.

Il 6 febbraio l’one man show raggiunge il Teatro Celebrazioni di Bologna. Infine, l’ultima tappa ad oggi prevista è il 20 marzo al Palatour di Bari.