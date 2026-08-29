Mousetrap – Identità rubata è una serie tv thriller sudcoreana del 2026, disponibile dal 28 agosto 2026 su Netflix. Composta da 10 episodi, la produzione è diretta da Kim Hong-sun, scritta da Lee Jae-gon e tratta dal webtoon Field Mouse di Ludvico.

Protagonista è Ryu Jun-yeol nel ruolo di Je Moon-jae, uno scrittore geniale che vive completamente isolato dalla società. La sua esistenza viene sconvolta quando scopre che qualcuno gli ha sottratto non soltanto il denaro, ma anche il nome e l’intera identità. Per scoprire chi si nasconde dietro il misterioso Topo, Moon-jae è costretto ad allearsi con lo spietato usuraio Noja, interpretato da Sul Kyung-gu.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Mousetrap Identità rubata

La regia di Mousetrap – Identità rubata è affidata a Kim Hong-sun, già dietro la macchina da presa di produzioni coreane come Money Heist: Korea – Joint Economic Area e Dear Hongrang. La sceneggiatura è firmata da Lee Jae-gon.

La serie nasce dal webtoon Field Mouse e sviluppa la propria storia partendo da un’antica leggenda coreana secondo la quale un topo, mangiando le unghie tagliate di una persona, potrebbe assumerne l’aspetto.

Ryu Jun-yeol interpreta Je Moon-jae, romanziere che pubblica utilizzando uno pseudonimo e che da anni conduce una vita quasi completamente separata dal mondo esterno.

Sul Kyung-gu è Noja, un violento usuraio che inizialmente cerca Moon-jae per recuperare una consistente somma di denaro. Quando comprende che anche lui è rimasto coinvolto nell’intricata rete costruita dal Topo, i due uomini diventano improbabili alleati.

Lee Kyoo-hyung interpreta invece Park Sun-yong, detective impegnato a ricostruire l’identità del misterioso individuo che sembra essere riuscito a cancellare la vita di Moon-jae e a sostituirsi a lui.

Dove è stata girata?

Mousetrap – Identità rubata è una produzione realizzata in Corea del Sud. La vicenda si sviluppa prevalentemente in ambienti urbani, tra moderni grattacieli, abitazioni, strade e luoghi legati al mondo criminale nel quale Moon-jae viene trascinato dopo anni di isolamento.

Una delle ambientazioni più importanti è l’appartamento nel quale Moon-jae si è rifugiato per anni. Il luogo rappresenta inizialmente la sua protezione dal mondo esterno, ma si trasforma progressivamente in una prigione quando l’uomo comprende che qualcuno è riuscito a impadronirsi della sua identità.

Gli scenari metropolitani contribuiscono invece alla componente thriller della serie, accompagnando la caccia al Topo e il progressivo ingresso del protagonista in una realtà fatta di debiti, criminalità e identità manipolate.

Trama della serie tv Mousetrap Identità rubata

Je Moon-jae è uno scrittore di talento che conduce un’esistenza completamente isolata.

Dopo un tragico incidente automobilistico avvenuto durante la giovinezza, ha progressivamente interrotto quasi ogni rapporto con il mondo esterno.

Da circa tre anni non lascia neppure il proprio appartamento.

La sua quotidianità è regolata da abitudini precise e Moon-jae dipende da un vecchio compagno di scuola per la gestione di numerosi aspetti finanziari e patrimoniali della propria vita.

Improvvisamente qualcosa cambia.

Il riconoscimento dell’impronta digitale sul telefono non funziona più. Le password vengono rifiutate e Moon-jae non riesce ad accedere ai propri conti.

Inizialmente pensa a un problema tecnico.

Ben presto scopre una realtà molto più inquietante: qualcuno gli ha rubato l’identità.

Non soltanto il denaro.

Un individuo misterioso sembra essersi impossessato del suo nome, delle sue proprietà e progressivamente della sua stessa esistenza.

Per Moon-jae arriva il momento più sconvolgente quando si trova davanti a un uomo che appare come il suo doppio.

Dietro l’intera operazione sembra esserci una misteriosa figura conosciuta come il Topo.

Il protagonista è costretto così ad abbandonare il proprio rifugio e tornare nel mondo esterno.

La situazione peggiora quando incontra Noja, uno spietato usuraio convinto che Moon-jae abbia contratto un enorme debito e sia intenzionato a non restituire il denaro.

Moon-jae cerca disperatamente di spiegargli di essere vittima di un furto d’identità.

Quando Noja scopre l’esistenza di un vero e proprio sistema di riciclaggio delle identità, comprende che la storia dello scrittore potrebbe essere autentica.

I due stringono quindi un’improbabile alleanza.

Contemporaneamente il detective Park Sun-yong segue le tracce del Topo e scopre che il caso potrebbe avere collegamenti molto più profondi con il passato.

La caccia assume così una dimensione sempre più personale.

Per recuperare la propria vita, Moon-jae deve prima rispondere alla domanda più inquietante: chi è realmente l’impostore?

Spoiler finale

Negli ultimi episodi di Mousetrap – Identità rubata, la caccia al Topo riporta Moon-jae verso il luogo nel quale tutto ha avuto origine.

Le diverse identità rubate e le menzogne accumulate nel corso della storia cominciano progressivamente a collegarsi. Anche Sun-yong comprende che gli avvenimenti del presente sono strettamente legati a un passato che qualcuno ha cercato a lungo di cancellare.

Nel frattempo Noja deve confrontarsi con le conseguenze della propria storia personale. Il rapporto nato quasi casualmente con Moon-jae cambia profondamente entrambi e, prima della resa dei conti, l’usuraio lascia allo scrittore un consiglio destinato ad accompagnarlo nell’ultima fase della sua ricerca.

Moon-jae raggiunge infine il centro della trappola costruita intorno alla sua esistenza.

Il decimo episodio porta allo scoperto le bugie e le identità manipolate che hanno alimentato l’intera vicenda. La domanda sulla quale era costruita la caccia cambia però significato.

Moon-jae non deve più soltanto dimostrare di essere la vittima.

È costretto a interrogarsi sul proprio passato e sulla possibilità che la distinzione tra predatore e preda sia molto meno netta di quanto avesse creduto.

La conclusione ricompone così il complesso meccanismo costruito dal Topo e porta Moon-jae ad affrontare la verità sulla propria identità, trasformando il furto iniziale nel punto di partenza di un mistero molto più ampio.

Cast completo della serie tv Mousetrap Identità rubata

Il cast di Mousetrap – Identità rubata è guidato da Ryu Jun-yeol, affiancato da Sul Kyung-gu e Lee Kyoo-hyung. I tre interpreti rappresentano i differenti punti di vista attraverso i quali viene sviluppata la caccia al misterioso Topo.