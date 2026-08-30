Domenica 30 agosto, su Rete 4, prende il via Giganti I protagonisti della storia. Si tratta del nuovo format della rete Mediaset, in onda a partire dalle ore 21:20 circa.

Giganti I protagonisti della storia, alla conduzione Toni Capuozzo

Giganti I protagonisti della storia è una trasmissione realizzata da Videonews e ha come conduttore Toni Capuozzo. Giornalista e scrittore, ha lavorato per anni come inviato di guerra in diversi scenari del mondo e da diverso tempo è un ospite ricorrente nei vari talk show del Biscione.

La prima edizione di Giganti I protagonisti della storia è formata da quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time domenicale di Rete 4. Ogni appuntamento, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, è dedicato a un particolare personaggio che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia e che ha lasciato un segno nella memoria collettiva.

Papa Wojtyla al centro della prima puntata

Nella prima puntata, in onda domenica 30 agosto, Toni Capuozzo ha deciso di raccontare la vita di Papa Giovanni II, conosciuto da tutti come Papa Wojtyla. Si tratta di uno dei Pontefici più influenti di sempre, in grado di trasformare il mondo solamente con la forza delle sue parole e idee.

Il viaggio parte dalla Polonia, in particolare da Wadowice, cittadina di circa 20 mila abitanti dove, nel 1920, ha avuto i natali il Pontefice. A seguire ci si sposta a Cracovia, dove Wojtyla ha affrontato il durissimo periodo della Seconda Guerra Mondiale ed è stato ordinato presbitero nel ’46. Si tratta dell’inizio di un percorso spirituale che lo ha portato fino al Vaticano.

Il Papa ha sempre mostrato di essere un uomo concreto, che non ha mai nascosto la sua critica nei confronti del capitalismo e del comunismo. Inoltre è stato un comunicatore straordinario, riuscendo in questo modo a ridurre le distanze fra la chiesa e i fedeli.

Giganti I protagonisti della storia, gli ospiti

Ad arricchire la prima puntata di Giganti I protagonisti della storia intervengono numerosi ospiti, che aiutano il pubblico a conoscere lati inediti di Papa Wojtyla. In primis c’è il cardinale Stanisław Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia e segretario particolare del Santo Padre. A seguire c’è Riccardo Di Segni, il rabbino capo di Roma. Per approfondire l’impatto rivoluzionario che Papa Giovanni II ha avuto sul mondo della Chiesa è presente il vaticanista Fabio Marchese Ragona.

Infine, per proporre un focus sulla biografia del protagonista c’è lo storico e saggista Andrea Riccardi.