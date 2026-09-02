Bianca Berlinguer inaugura una nuova stagione televisiva a Mediaset. Per la prima volta il mercoledì, a partire dal 2 settembre parte È sempre Cartabianca 2026-2027, in onda dalle 21:25 circa su Rete 4.

È sempre Cartabianca 2026-2027, confermata la presenza di Mauro Corona

La giornata di messa in onda è l’unica novità degna di nota presente nella prossima edizione della trasmissione. A È sempre Cartabianca, infatti, continua a essere centrale l’attualità politica e sociale del nostro paese, con un focus proposto soprattutto sulla politica e sui problemi economici degli italiani. Inoltre si parla a lungo anche delle delicate questioni internazionali, con i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina che continuano ad avere pesanti conseguenze anche sul nostro paese.

Come accaduto nelle precedenti edizioni di È sempre Cartabianca, la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer è affiancata, in tutte le puntate, dallo scrittore Mauro Corona, che interviene a inizio diretta e commenta le principali notizie della settimana.

L’intervista a Roberto Vannacci

Durante la prima puntata di È sempre Cartabianca 2026-2027 la conduttrice effettua una lunga intervista a uno dei protagonisti della politica italiana. Stiamo parlando di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale e al centro delle critiche bipartisan dopo aver pubblicato il suo programma elettorale. Nonostante le polemiche, secondo i sondaggi Futuro Nazionale continua a raccogliere consensi e se si votasse oggi sarebbe il quarto partito più votato, dietro solamente a Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Durante l’appuntamento del talk si parla del traguardo storico che il Governo guidato da Giorgia Meloni si appresta a raggiungere, diventando l’esecutivo più longevo della storia della Repubblica Italiana. A tal proposito si cerca di fare una sorta di bilancio sull’operato della maggioranza.

È sempre Cartabianca 2026-2027, gli altri ospiti

Nel corso della prima puntata di È sempre Cartabianca 2026-2027 è dato spazio alle difficoltà economiche che attendono le famiglie al rientro dalle vacanze, dovute soprattutto ai rincari sull’energia e sui carburanti. A seguire è realizzato un approfondimento sulla crisi climatica: gli eventi atmosferici considerati un tempo straordinari sembrano diventare sempre più frequenti e l’estate che si sta oramai concludendo ha registrato temperature da record.

Sono diversi gli ospiti che arricchiscono i dibattiti previsti nella serata. Fra loro ci sono il meteorologo Mario Giuliacci e il giornalista Maurizio Belpietro. Durante la puntata interviene anche Marina La Rosa, che secondo le indiscrezioni è prossima a diventare concorrente della prossima edizione del GF Vip.