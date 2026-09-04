Giacomo è il secondo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo sarà uno dei protagonisti delle nuove puntate del dating show, in arrivo prossimamente su Canale 5.

Uomini e Donne Giacomo tronista, da dove viene

Nel lungo filmato di presentazione pubblicato su Witty TV, Giacomo racconta: “Ho 30 anni e nella vita lavoro come responsabile commerciale per un’azienda. A differenza di tanti mie coetanei non vivo sui social perché sono convinto che la realtà, anche con i suoi difetti, sia più affascinante della finzione ostentata da tutti. A primo impatto posso sembrare una persona fredda e sulle mie, ma in realtà non è così. Ho solamente bisogno di conoscere bene una persona per potermi aprire“.

Giacomo continua: “Amo stare in compagnia, ma preferisco una bella cena con gli amici, un po’ di musica e del buon vino alla discoteca. Da quando ho tre anni gioco a tennis e sin da piccolo i miei genitori mi vedevano giocare sul portone di casa per quattro ore al giorno. Con il tempo sono diventato un giocatore professionista, ma purtroppo all’età di 18-19 anni ho dovuto smettere per un infortunio“.

I difetti

Giacomo, nuovo tronista di Uomini e Donne, non nasconde i propri difetti: “Sono molto onesto con me stesso e riconosco i miei punti deboli. Sono molto permaloso e se mi metti i piedi in testa divento molto antipatico. E poi ho un altro lato del mio carattere che riconosco essere molto esagerato: sono ipocondriaco. Se ho mal di testa chiamo immediatamente il medico, mentre se ho mal di pancia vado al pronto soccorso“.

Sulla sua vita privata ammette: “Mia mamma Simonetta è una delle persone più importanti della mia vita. Quando ero piccolino l’ho fatta dannare veramente tanto, però è sempre rimasta lì, mi ha supportato in tutto. La mamma è la mamma. C’è stato un momento, anni fa, in cui ha avuto un problema serio di salute, un intervento importante e ce la siamo visti veramente brutta. Non sapevo se poteva farcela o meno e se sarebbe tornata effettivamente a casa“. Mamma Simonetta aggiunge: “Il mio unico pensiero era di tornare a casa e stare con la famiglia“.

Uomini e Donne Giacomo tronista, le aspettative per il dating show

Giacomo, sulla sua vita sentimentale, ammette: “Ho avuto una sola relazione importante che è durata circa 12 anni, nella quale ho fatto l’errore di chiudermi senza vivermi le amicizie e i viaggi. Ora vorrei una relazione matura, senza tralasciare tutte le esperienze che un ragazzo della mia età potrebbe fare. Mi sono iscritto a Uomini e Donne perché vorrei conoscere una persona in modo serio e onesto, senza bruciare le tappe. Non ho un prototipo di donna, perché per me sarebbe un limite e in questa esperienza non voglio averne. Di recente ho sentito una dichiarazione d’amore che mi ha colpito, ovvero “Ti ci devo portare”. Significa progettare di vedere con una persona un qualcosa nello stesso momento con gli stessi occhi. Ecco, alla mia futura scelta vorrei dire: Ti ci devo portare“.